Inquinamento ambientale: i lampioni causano una diminuzione del numero di insetti

2 ore fa

Luci stradali bianche in un sito nell’Oxfordshire.

Ci sono prove scientifiche crescenti che gli insetti stanno diminuendo a causa di fattori come il cambiamento climatico, la perdita dell’ambiente naturale e l’uso di pesticidi.

Conosciuta come la falena dell'”arco arancione”, la popolazione della falena è diminuita del 62 percento dagli anni ’70.

I ricercatori affermano che il loro studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, è la prova più forte fino ad oggi che l’inquinamento luminoso può avere effetti negativi sulle popolazioni di insetti locali, con conseguenze per gli uccelli e altri animali selvatici che dipendono dalle larve per il loro cibo.

“Se gli insetti sono in difficoltà – come crediamo e abbiamo prove a sostegno di questa convinzione – allora forse dovremmo fare tutto il possibile per ridurre questi effetti negativi”, ha aggiunto.