“Del Posto”, il nuovo italiano di Fouliagmeni, ha in serbo sorprese gastronomiche, focus – ristoranti

L’uomo d’affari Vlas Stathokostopoulos e lo chef Michaelis Donitas si uniscono di nuovo, Come in Baraonda, creano Del Posto, con nuove idee sulla cucina italiana attraverso la prospettiva delle sorprese gastronomiche. In una delle parti più famose della riviera ateniese, letteralmente sul mare, Del Posto offre con un focus speciale la moderna cucina italiana con un’enfasi sugli ingredienti freschi, tutti scelti dallo chef e il calore del comfort food, se combinato con l’italiano artigianato! Piatti come la “carbonara rovesciata” con agnolotti ripieni di uova, panna, pecorino e salsa con sugo di goselli, zucchine e pecorino e il risotto nero con astice e foglia d’oro sostengono la cucina sovversiva e innovativa.

Per gli amanti del pesce, interessante lo scorpione o colonna nel forno a legna con frigula sarda e pomodoro, mentre il carnivoro non resisterà all’autentica Pestica Fiorentina. Infatti pasta, pane e grissini sono tutti prodotti artigianalmente! Sullo sfondo del mare e con un senso di eleganza diffusa, il nuovo spazio è ora diviso in due: il grazioso caffè da un lato e il ristorante dall’altro, con corridoi rotondi rivestiti di copriletti di lino bianco. La carta dei vini è composta da selezionati vini greci e italiani, mentre i dolci sono realizzati con alta tecnologia e puntano su un gusto equilibrato. In successione, troverai molte proposte mediterranee, insalate fresche, snack salutari, succhi naturali e succhi ricchi, mentre quest’anno saranno preparati cocktail innovativi per le nostre notti estive!