6 nuove pause relax – ristoranti

Italia, America o qualcosa di più esotico? Un antipasto al centro o un vino con la cataratta? Tutto in Baxes è in questi nuovi negozi, dove mangiamo e beviamo in un ambiente rilassato e informale.

“Path” / New Heraklion

Molti diversi deliziosi antipasti, piatti del giorno, insalate e tutti i tipi di oggetti, tutti ovviamente al centro del tavolo. Tuttavia, il pub accanto a New Heraklion si prende cura anche delle loro strutture, vale a dire birra, vino e liquori, che raccolgono con cura da diverse parti della Grecia.

Fibo / Glyfada

Un bistrot di vino di vetro è spuntato di recente a Grigoriou Lambraki, con un’atmosfera che ricorda uno yacht. Le tavole cambiano l’atmosfera durante la giornata, partendo dal caffè e dalla colazione e proseguendo con etichette di vino ben scelte, ma anche sapori come la bruschetta con la costata di manzo e il dolmadaki sushi con crema di foglie d’uva.

TGI Fridayays / The Constitution

La famosa negligenza preparatoria mancava nel cuore della città, motivo per cui siamo felicissimi del nuovo membro della serie casual americana preferita di Kapnikarea. Tutti i piatti d’autore, i sapori sani e rinfrescanti, i cocktail ben fatti, ma anche una colazione e un pranzo nuovi di zecca ci mettono in deliziose tentazioni sin dalla giovane età.

“Lo stupido cameriere” / Anu Glyfada

Le varie stanze di questo originale negozio aperto tutto il giorno “raccontano” la storia del brasiliano Paulo e Dorina English, mentre Stamatis Tsilias propone sapori di comfort con un tocco di cocktail esotici e corrispondenti di Aris Hatziantoniou. Se hai bambini piccoli, tieni presente che c’è una stanza con attività creative e il loro menu.

Tarantilla / Peristeri

“Viva Italia” urla il nuovo residente della calda piazza Veaki. Il lavoro sull’arredamento teatrale ed estremo creato dal maestro del genere Alex Petrakis inizia presto con un brunch italiano, per poi lasciare spazio a pasta, pizza e altri classici nel menu curato da Giannis Stanitsas, ma anche a veri e propri cocktail Vangelos.

Tokyo Joe / Kolonaki

Un altro quartier generale per la giovane catena giapponese a prezzi accessibili che è nata nel sud della città e si è diffusa dentro e fuori Atene. Grande varietà di sushi, lime, sedano, zuppe, pasta e alcuni piatti principali, che proverai ai tavoli di Plutarch’s Quay.