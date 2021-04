5 giochi da tavolo di strategia da giocare con due persone

Per molti decenni I giochi da tavolo diventano il centro di intrattenimento per qualsiasi gruppo raccolto attorno a un tavolo. Si potrebbe dire che è forse la forma di intrattenimento domestico più senza tempo: molti di loro hanno segnato l’infanzia di molti di noi.

Ora, in un altro periodo in cui passiamo più tempo a casa, le tovaglie di Kaissa accompagnano nuovamente le nostre serate, creando un ambiente caldo, nostalgico e ovviamente divertente. Kaissa è stata fondata nel 1985 da un gruppo di persone che amano giocare a scacchi. Tuttavia, in breve tempo, l’interesse si è spostato su altre categorie di giochi, come giochi da tavolo di strategia e fantasy, giochi di ruolo e giochi di carte collezionabili. Dalle carte Pokemon a Magic The Gathering e in seguito al Dixit preferito da tutti, Kaissa investe in intrattenimento di qualità con giochi da tavolo originali cresciuti nel corso di generazioni.

Nel 2001 sono stati lanciati i giochi da tavolo greci e finora sono stati creati più di 200 giochi da tavolo e un’intera comunità di fan, nonché intere comunità che partecipano a eventi e competizioni.

La filosofia di Kaysa è sempre stata basata sulla comunicazione con il mondo. Attraverso questo rapporto con i suoi fan, continua a creare giochi di alta qualità che sviluppano il pensiero e la creatività, indipendentemente dal tipo, giovani e meno giovani troveranno ciò che fa per loro attraverso una varietà di giochi che soddisfano anche i requisiti più “difficili”.

Per quanto riguarda i tavoli strategici, Kaissa è specializzato in questo genere e offre il miglior 5. Si gioca con solo due persone e siamo invitati a trascorrere le nostre giornate a casa il più piacevole possibile.

7 meraviglie del mondo

Giocatori: 2-7

Età: 10+

Durata del gioco: 30 ‘

Guida una delle sette grandi città dei tempi antichi. Utilizza le materie prime della tua terra, partecipa all’infinito percorso del progresso, sviluppa relazioni commerciali e mostra la tua potenza militare. Lascia un segno nella storia della civiltà costruendo una meraviglia architettonica che resisterà alla prova del tempo.

Ticket to ride – Europa

Giocatori: 2-5

Età: 8+

Durata del gioco: 30-60 minuti

Ticket to Ride – Europe ti porta in un’avventura attraverso le grandi città d’Europa all’inizio del XX secolo. Rischieresti un viaggio attraverso i tunnel dell’oscura Svizzera? Attraverserai il Mar Nero con un traghetto? O costruirai stazioni impressionanti nelle capitali di antichi imperi?

pandemia

Giocatori: 2-4

Età: 8+

Durata partita: 45 ‘

Tu ei tuoi compagni di squadra fate parte di un team di scienziati incaricati di curare quattro malattie mortali. Viaggerai in tutto il mondo, cercando di fermare l’epidemia e sviluppare i mezzi per trovare una cura. Il destino dell’umanità è nelle tue mani.

età della pietra

Giocatori: 2-4

Età: 10+

Durata del gioco: 60′-90 ‘

Nell’età della pietra, i giocatori cercano di sopravvivere e fanno quello che hanno fatto i nostri antenati: raccogliere cibo, rompere pietre e cercare l’oro nei fiumi. Fanno scambi, sviluppano i loro villaggi e alla fine crescono culturalmente. In questa entusiasmante lotta per la sopravvivenza e la crescita, il delicato equilibrio tra fortuna e strategia uscirà vincitore.

Civilization: A New Era

Giocatori: 2-4

Età: 14+

Durata del gioco: 60′-120 ‘

Sid Meier’s Civilization: New Age trasforma la popolare serie di giochi per computer in un gioco da tavolo di strategia. I giocatori guidano le loro nazioni in una battaglia per il territorio, la tecnologia e le meraviglie che cambiano le regole. Giocare il round è semplice come giocare una carta, tranne per il fatto che scegliere quale delle tue cinque carte giocare richiede una strategia profonda. Con l’elemento di visualizzazione casuale e la mappa che differiscono ogni volta, un pezzo non sarà mai uguale all’altro.

