Il giocatore positivo al Covid Fabian Galletti mancherà Francia e Italia al Sei Nazioni

Rugby – Gli anni sono passati e per Fabian Galletti sembrano uguali. L’anno scorso, il 15esimo della Francia ha visto l'”episodio Covid” ampiamente commentato durante il Campionato Sei Nazioni, in cui almeno 16 giocatori e staff sono stati contagiati, la partita contro la Scozia è stata rinviata e un’indagine interna. Federazione (FFR) per determinare se l’allenatore blues è responsabile dopo aver lasciato la “bolla sanitaria” per evitare qualsiasi contaminazione.

Ripetitore Ripetitore. Venerdì 4 e 2 febbraio due giorni prima della prima partita dei francesi contro gli italiani, Fabian Galthe ha annunciato che sarebbe entrato in isolamento dopo la diagnosi di Covid-19. Ha aggiunto che il direttore generale della squadra francese, Rafael Ibanez, e tutto lo staff “prenderanno le loro funzioni sul campo”, spiegando di avere “sintomi lievi”.