David Osiani celebra gli insegnanti devoti nel Mashuja Day e promette di ospitarli: “esseri umani meravigliosi”

Nel Mashuja Day, il politico David Osiani ha nominato due insegnanti da onorare per aver svolto un buon lavoro con i loro studenti

Caroline Kisugi, che proviene da Migori e insegna alla Rise and Shine Private School di Kakamega e Orina Dominic, di Baringo, sono le due insegnanti che hanno conquistato il cuore dei netizen.

David Osiani ha premiato gli insegnanti che hanno un impatto sulla vita nel campo dell’agricoltura e della disabilità e si appresta a premiarli per i loro sforzi nelle prossime settimane.

Il 5 ottobre 2023 è stata la Giornata mondiale degli insegnanti e il politico David Osiani ha chiesto ai netizen di nominare due insegnanti da onorare in questo giorno.

I netizen scelgono Kisuge e Orina

Insegnante tirocinante Chiedi ai Facebooker Nominare un uomo e una donna con i dettagli di dove stanno studiando e perché dovrebbero ricevere il regalo.

Sono stati nominati un buon numero di insegnanti e Mwalimu Caroline Kisugi, che insegna alla Rise Shine Private School, e Orina Dominic hanno vinto entrambe.

“Gli insegnanti trascorrono le loro giornate trasmettendo conoscenza e toccando la vita in un modo straordinario. Da quella fontana sgorgano molti che a volte diventano più grandi degli stessi insegnanti. Tuttavia, gli insegnanti traggono un’enorme gioia andando oltre l’obiettivo. Appartengo a una famiglia che ha molti insegnanti “, ha detto Osiani. “Gli insegnanti sono su entrambi i lati della famiglia, sia da parte materna che paterna. Vedo come gli insegnanti erano amati, rispettati, apprezzati e apprezzati dagli studenti a cui insegnavano”.

“Tieni presente che questo non era un concorso, quindi non sono necessariamente il ‘meglio del meglio’, ma sembravano essere menzionati in modo preponderante nella mia sezione commenti. Sono consapevole del fatto che questo potrebbe essere stato influenzato da altri fattori , inclusa la possibilità che i fan mobilitino le persone per venire a menzionarli.”

Caroline Kissog si prende cura di bambini con abilità diverse

Carolyn Kessog è ampiamente conosciuta per la sua passione per i bambini diversamente abili. Caroline ha toccato la vita di molti giovani.

Ha sostenuto con forza e coerenza i diritti delle persone con disabilità (PWD) e si è costruita un nome per fare del bene.

Ha costruito con cura una rete di sostenitori per permetterle di raggiungere quante più persone con disabilità possibile, in particolare i bambini in età scolare.

In un’intervista con TUKO.co.ke“Il tempo di Dio è il migliore. Grazie mille al mio sistema di supporto per aver creduto in me. L’onore che mi hai concesso tra molti insegnanti in Kenya. Mi sento onorata di ricevere questo premio”, ha detto Caroline Kissog. Questo.”

Ha aggiunto: “Mi sono svegliata nel cuore della notte, ho controllato Facebook e ho trovato una lunga descrizione di quello che faccio. Inconsapevolmente, molti follower silenziosi sono gravemente colpiti”.

Kisugi ha rivelato che difendere i bambini non era facile e c’erano molte spade che si avvicinavano a lei.

Ha detto: “Geova Dio, tua figlia è grata… ed è onorata di essere menzionata nella linea di servizio all’umanità. Perseverando e rimanendo fedele al percorso focalizzato sull’obiettivo… do umilmente tutta la gloria a Dio”.

Ha aggiunto: “Sarà un piacere incontrare David Osiani in questo speciale invito a ricevere il premio a sorpresa. Ringrazio tutti insieme il più possibile”.

Orena Dominic sta facendo grandi passi avanti nel campo dell’agricoltura

L’insegnante, Orena Dominique, viene dalle zone remote del BaringoSi ritiene che il giovane insegnante sia un appassionato di agricoltura.

“Ciò è particolarmente importante perché la nostra generazione è allontanata dall’agricoltura, ma può essere una grande fonte di vita dignitosa e quindi di sicurezza alimentare per il nostro Paese. Inoltre, a volte fa di tutto per sostenere i bambini bisognosi a scuola con il suo magro reddito .” Osiani ha detto.

“Per voi e tutti gli altri insegnanti siete i nostri Braves. Spero di ospitare i due insegnanti presso Crestwood Marketing & Communications Ltd e di poterli conoscere in modo speciale nelle prossime settimane, soprattutto ora che la scuola è chiusa . Buon Braves Day a tutti”, ha aggiunto.

