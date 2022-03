Singapore lancia VTL a Bali, Penang, Vietnam, Grecia e tutta l’India

Questo è solo in: dal 16 marzo 2022, i viaggiatori aerei completamente vaccinati provenienti da più città del mondo potranno entrare a Singapore senza la necessità di un servizio di quarantena.

Ciò include l’estensione al di fuori della Malesia Kuala Lumpur Per includere Penang, con quattro voli giornalieri in ciascuna direzione tra le città. Il VTL per l’Indonesia, che si tiene attualmente a Giacarta, sarà esteso a Bali-Denpasar, con due voli giornalieri dall’isola del resort a Singapore.

I viaggiatori indiani completamente vaccinati possono tirare un sospiro di sollievo, poiché il VTL ora includerà tutte le città del paese, al di fuori di Chennai, Delhi e Mumbai.

(Credito fotografico: Jerry Zhang su Unsplash)

La Civil Aviation Authority di Singapore (CAAS) lancerà anche nuovi VTL con Grecia e Vietnam, che ripristineranno i viaggi a due vie senza quarantena tra Singapore e i due paesi. I requisiti sulla cronologia di viaggio per i viaggiatori che entrano a Singapore dall’Europa nell’ambito del programma VTL saranno anche semplificati per consentire l’ingresso a persone completamente vaccinate con una storia di viaggio recente a tutti. Area Economica Europea.

CAAS ha affermato che questi passaggi aiuteranno a ripristinare e ricostruire la posizione di Singapore come importante hub aereo.

Tieniti aggiornato con ogni dettaglio qui.

(Credito dell’eroe e immagine in primo piano: Jonathan Gallegos su Unsplash)

Questa storia è apparsa per la prima volta Stile di vita Asia Singapore