Data di rilascio, perdite di Battle Pass, mappa e altro

Sebbene la stagione 8 di Fortnite Chapter 2 sia al culmine del suo contenuto al momento, con cose nuove ed entusiasmanti che spuntano frequentemente, i fan si stanno già chiedendo quando inizierà la Stagione 8 di Fortnite Chapter 2. Innumerevoli fughe di notizie sulla Stagione 8 hanno già iniziato a emergere come Fortnite Inizia il capitolo 2, stagione 8. I giocatori sono curiosi della storia che li attende.

Secondo i leak di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8, la prossima stagione del Battle Royale di Epic Games potrebbe arrivare in qualsiasi momento intorno alla seconda settimana di settembre. Ciò offre ai fan circa 50 giorni per godersi tutti i contenuti della Stagione 7 e completare il Battle Pass prima che arrivi il Battle Pass della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2.

Epic Games ha già confermato un evento dal vivo per la stagione in corso per legare le parti in sospeso nella storia di questa stagione. Questo lascerà il posto a una storia completamente nuova che arriverà la prossima stagione. Con l’uscita di Fortnite Chapter 2 Stagione 8, i giocatori possono aspettarsi importanti cambiamenti alla mappa, un nuovissimo Battle Pass e un carico di contenuti.

Ogni perdita di Fortnite Chapter 2 Stagione 8 che dovresti sapere

Internet è pieno di perdite di Fortnite Chapter 2 Stagione 8 e i fan vogliono sapere tutto in arrivo la prossima stagione.

giorno di uscita

Un Battle Pass in corso offre ai giocatori un’idea approssimativa del tempo prossima stagione può salire. Epic Games di solito introduce una nuova stagione uno o due giorni dopo la fine del Battle Pass.

Poiché il Battle Pass della Stagione 7 termina il 12 settembre, i giocatori possono aspettarsi che il secondo capitolo della Stagione 8 inizi il 13 o 14 settembre. Per ora, Epic Games ha annunciato che non ci saranno ritardi nell’andamento della stagione in corso, che è già a metà. . Se tutto continua come previsto, il 14 settembre sarà provvisoriamente la data di uscita per Fortnite Chapter 2 Stagione 8.

Tratto

La stagione 8 di Fortnite Chapter 2 includerà un’altra trama a tema alieno o la nave madre partirà alla fine di questa stagione, lasciando i giocatori di fronte a un pericolo completamente nuovo sull’isola?

Dato che la stagione 6 di “Primal” si è conclusa completamente con l’inizio della stagione 7, sembra che Epic Games abbia preferito stagioni più brevi in ​​passato, con cambiamenti drammatici in arrivo in ogni nuova stagione. Inoltre, i leak di Fortnite Chapter 2 Stagione 8 includono vari concetti che suggeriscono qualcosa di simile in cui i giocatori vedranno una trama completamente nuova.

una cartina

Le perdite della mappa della stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 indicano che Epic Games ripristinerà tutte le modifiche apportate nella stagione in corso. Potrebbero essere aggiunti nuovi POI e modifiche estetiche per adattarsi al tema in arrivo.

Ancora una volta, a questo punto, sono disponibili solo concept art, con molti che suggeriscono, da un lato, che potrebbe essere una mappa lunare, mentre altri credono che la mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8 introdurrà una dimensione completamente nuova.

Pass battaglia

I fan stanno aspettando molto le perdite del Battle Pass di Fortnite Chapter 2 Stagione 8 perché si aspettano di vedere un sacco di skin di Justice League e DC oltre ai soliti contenuti. Simile alle precedenti corsie di battaglia, anche questo avrà un costoكلف 950 V-buck.

Queste sono tutte le informazioni disponibili attraverso i leak di Fortnite Chapter 2 Stagione 8. Tuttavia, è ancora troppo presto per dire qualcosa con certezza e i fan dovranno aspettare che escano ulteriori perdite.

