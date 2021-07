Naoki Yoshida è la trama principale della prossima espansione di Dragon Quest X.

È l’uomo più impegnato negli affari Fantasia finale, e il suo talento è ora trasferito a L’avventura del drago.

Nel thread dei tweet come in Tweet su TwitterNon una specie di richiamo per uccelli, ma siamo realisti, un richiamo per uccelli sarà ancora più bello, è stato rivelato che Naoki Yoshida Final Fantasy XIV La fama di produzione e regia è la trama principale di Dragon Quest XProssima espansione.

Abbattere un po’ le cose, questo significa alcune cose. Primo , L’avventura del drago L’MMO offre alcuni grandi ritmi della storia se il lavoro precedente di Yoshida è qualcosa da seguire. Vale anche la pena notare che il ruolo più recente di Yoshida in Square Enix prima che venisse chiamato per salvare Final Fantasy XIV Era il grafico principale in Dragon Quest X, quindi è interessante vederlo tornare in campo dopo nove anni.

Ciò significa anche che dormirà meno del solito e tra le escrezioni FFXIV e produzione Final Fantasy XVI, devo immaginarlo rotolare oltre “zero ore a notte” e negli aspetti negativi. Esatto – sospetto fortemente che Yoshi-P abbia trovato un modo per rimanere sveglio 30 ore Al giorno.

Ci possono essere preoccupazioni tra noi che questo carico di lavoro extra sarebbe una distrazione eccessiva per un ragazzo. La sua produttività negli ultimi dieci anni è stata così folle che penso che, in qualche modo, andrà bene. Ma ehi, anche se è Fai Allontanalo dai suoi coetanei Fantasia finale Ragazzi per un po’, mi azzardo, vale la pena riposarsi.

Purtroppo non ci sono ancora novità Dragon Quest X Attraversa gli stagni a ovest. Così tanti anni dopo il suo lancio nel 2012, dubito seriamente che cambierà mai, anche se suppongo che ci sia una possibilità sparsa di ottenere il look fresco e completamente rinnovato, Versione offline qualche volta in futuro.

Per altre fantastiche notizie sulle super abilità di Naoki Yoshida, sai dove cercare. (Suggerimento: è qui. È un RPGFan.)