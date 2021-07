DL a CockroachDB – TechCrunch

Come studenti universitari a Berkeley, Spencer Kimball e Peter Mattis hanno creato un programma di grafica open source di successo, GIMP, che ha attirato l’attenzione di Google. Il duo alla fine si è unito a Google e ha anche guadagnato fama personale da Sergey Brin e Larry Page. Kimball e Mattis sono saliti rapidamente alla ribalta all’interno dell’azienda, quindi hanno scelto di lasciare tutto alle spalle per iniziare quello che sarebbe poi diventato CockroachDB. Anni dopo, Cockroach Labs ha più di 250 dipendenti e ha ricevuto investimenti da aziende del calibro di Benchmark, GV, Index Ventures e Redpoint per un totale di oltre 350 milioni di dollari, secondo Crunchbase. La società è ora sulla buona strada per quella che alcuni ritengono essere una “inevitabile offerta pubblica iniziale”.

La storia di CockroachDB, dalla sua origine al suo futuro, è raccontata in una serie in quattro parti Nell’ultima versione di EC-1:

Sono di parte, ma è una lettura obbligata per le tensioni a cui ogni fondatore di startup può relazionarsi: dalla navigazione tra concorrenti pesanti, all’aumento dei precedenti livelli gratuiti, al mantenimento dell’attenzione degli utenti. È l’ottavo EC-1 che abbiamo pubblicato finora, che il mio collega e caporedattore di TC Danny Crichton apprezza mettendoci le 90.000 parole su startup, sviluppo di prodotti, marketing e altro ancora.

Nel resto di questa newsletter, approfondiremo questo libro WeWork, la piccola imprenditoria e alcuni SPAC.

Questa settimana su Equity, Alex ed io abbiamo intervistato Elliot Brown, che ha scritto Cult We Together con Maureen Farrell. La nostra conversazione si è concentrata su alcuni dettagli e aneddoti del libro, ma si è concentrata principalmente su di essi cosa o cosa? L’ascesa e la caduta di WeWork hanno influenzato lo stato delle startup e la stampa tecnologica in modo più ampio.

Ecco cosa devi sapere: Non è cambiato molto. scherzi a parte, Brown ha condiviso i suoi appunti Su come l’attuale boom della finanza di avvio abbia un’aria preoccupante di frenesia. Parla anche di come la domanda più illuminante a volte può essere semplice: cosa ti rende un’azienda tecnologica?

TikTok ha continuato a spuntare per tutta la settimana. Ad esempio, Index Ventures ha notato come l’account TikTok dell’azienda abbia accumulato un seguito impressionante ed è un canale per parlare con le generazioni più giovani. Niente batte alcuni brevi video per tenerti impegnato e compatibile con gli altri Ha raccolto 3 miliardi di dollari in una volta.

Ecco cosa devi sapere: Sebbene TikTok abbia decisamente cambiato il mondo, mi preoccupo quando vedo il fascino dei contenuti di dimensioni ridotte che diventano edtech. I contenuti di piccole dimensioni possono essere un ottimo modo per diffondere i tuoi contenuti, ma non sono validi per tutti. Duolingo, che questa settimana ha valutato la sua offerta pubblica iniziale, sta ancora lottando per mostrare risultati educativi significativi e Migliora la motivazione più della comprensione. Questa tensione è una nota chiave per aziende come numerato e Soloimpara, che ha spinto entrambi questa settimana, a non abusare dei materiali educativi di TikTok.

È passato un po’ di tempo da quando ho usato questa scorciatoia su Startups Weekly. Tuttavia, i veicoli di acquisizione per scopi speciali sono ancora una cosa importante e meritano ancora attenzione.

Ecco cosa devi sapere: Approvata la fusione di Lucid Motors in SPAC. Reporter Canzone Al-Amal Al-Hadidi Scrive che la mossa è arrivata dopo che i dirigenti hanno esteso la scadenza per votare sulla fusione di un giorno dopo che non si sono presentati abbastanza investitori. “Questo problema è insolito, ma potrebbe diventare più comune poiché sempre più aziende evitano il tradizionale percorso di IPO verso i mercati pubblici e si fondono invece con le SPAC”, ha scritto.

