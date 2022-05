Pixel Watch richiede Android 8.0+, il supporto per iPhone non è citato

Google oggi Anteprima del suo primo smartwatch Prima del lancio autunnale accanto a Pixel 7 e 7 Pro. In tal modo, Google ha notato come Pixel Watch “richieda un telefono Android 8.0 o successivo”, omettendo qualsiasi menzione del supporto per iPhone.

Indossando i suoi orologi OS 2 Ricercato da molto tempo Telefoni con Android 6.0+ (esclusa la versione Go) o iOS 13.0 e successivi. Il Galaxy Watch 4 aveva gli stessi requisiti minimi Android anche con Samsung che utilizzava la sua app di accompagnamento Galaxy Wearable.

Compatibile con Android 6.0 o versioni successive e RAM 1,5 GB superiori SAMSUNG

Secondo la stampa esatta sull’orologio a 16 secondi del Pixel”La prima vistaÈ necessario installare Android 8.0 Oreo del 2017 (rispetto a Marshmallow 2015). In pratica, le eccezioni di Android 6, 7 e 7.1 non escludono molti potenziali possessori di Pixel Watch.

Nel frattempo, Google non ha menzionato il supporto iPhone per Pixel Watch. Questo è simile Come il Galaxy Watch 4 è stato il primo dispositivo a eseguire Wear OS Dal 2015 Essere incompatibile con iOS. Resta da vedere se questo sarà anche il caso dei nuovi orologi di terze parti che eseguono Wear OS 3 entro la fine dell’anno.

Questo viene fornito come un file Un’intervista con il fondatore di Fitbit James Park Mercoledì ha affermato che gli smartwatch e i tracker dell’azienda continueranno a funzionare con iOS. Park non ha nulla da dire su Pixel Watch e iPhone, ma questa mancanza di supporto offre a Fitbit un elemento di differenziazione multipiattaforma.

