Dalla Corea all’Italia, la moda come anello di congiunzione

Domenico Dolce e Stefano Gabbana, i due creatori dell’omonima maison italiana, stanno collaborando con la giovane stilista coreana Miss Sohee in occasione della loro prossima sfilata che si svolgerà durante la settimana della moda milanese del prossimo febbraio.

Investire e sostenere i giovani talenti della moda è ciò che Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno cercato di promuovere nelle loro collezioni sin dalla creazione di Dolce & Gabbana quasi 40 anni fa. Per la loro prossima sfilata, che si svolgerà durante la settimana della moda milanese di febbraio 2022, si affidano a Sohee Park, giovane designer coreana con base a Londra. Conosciuta con il nome di “Miss Sohee”, sta sviluppando un guardaroba femminile basato in particolare su un metodo artigianale e sullo studio di forme e volumi.

Designer coreano, Sohee Park. – © DR

“Sono così entusiasta di vedere finalmente la mia visione creativa prendere vita. Sono estremamente grato a Domenico e Stefano per il loro generoso supporto e per questa opportunità unica. Sapere che posso contare su di loro e che incoraggiano la mia creatività è un vero onore. », Confides Sohee Park, il cui universo artistico e il rispetto del saper fare sono in linea con i valori della casa milanese. Se il futuro appartiene ai giovani, come amano pensare Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il futuro della moda italiana sembra più promettente grazie al revival che stanno ispirando unendo le forze con la nuova generazione di designer internazionali.

dolcegabbana.com

missohee.com

Charlotte Merlet