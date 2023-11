Da Roma a Venezia: 7 luoghi da visitare in Italia

(MENAFN-Asia Net News) Una vacanza italiana dovrebbe includere un viaggio a Roma, in Costiera Amalfitana, una degustazione di vini in Toscana e altre destinazioni popolari come Furence. Ecco un elenco di 7 luoghi che devi visitare quando fai il tanto atteso viaggio in Italia

Non perderti la culla del Rinascimento quando sei in Italia. Duomo di Firenze e Galleria degli Uffizi

Michelangelo David V

La Galleria dell’Accademia è una delizia per ogni amante dell’arte

Goditi una degustazione di vini tra le dolci colline e gli splendidi paesaggi toscani

Situato nella parte superiore della Riviera Ligure, questo villaggio di pescatori è un patrimonio mondiale dell’UNESCO e un luogo ideale per le escursioni

Questa è una città costiera in Italia che si affaccia sulle pittoresche Amalfi, Positano e Ravello, ed è perfetta per gli inverni pigri.

Il Vesuvio distrusse questa città un tempo affollata. Le rovine sono intatte ed è un grande sito archeologico

Il cuore dell’antica democrazia e la terra di Giulio Cesare è il luogo in cui devi essere quando sei in Italia. Non perdetevi questo posto ad ogni costo

Ha la reputazione di una delle città più romantiche del mondo. Fai un giro in gondola e visita il Palazzo Ducale

