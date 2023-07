Swatch ha citato in giudizio la Malesia per la confisca degli orologi Pride, secondo i media locali

(schermata da swatch.com)

L’orologiaio svizzero Swatch Group ha intentato una causa contro i funzionari del governo malese e del ministero dell’Interno per contestare il sequestro degli orologi Rainbow a tema Pride, secondo quanto riferito dai media locali.

Swatch Group (Malaysia) Sdn ha chiesto un ordine della Corte Suprema per annullare gli avvisi di sequestro emessi dal Ministero dell’Interno a maggio per 172 ore per un valore di 64.795 ringgit ($ 14.214) e per restituire i pezzi confiscati entro cinque giorni dall’ordine, ha riferito MalayMail. , citando la richiesta della società di revisione giudiziaria del 24 giugno.

Swatch ha affermato che il Ministero dell’Interno ha emesso avvisi di confisca affermando che gli orologi promuovevano o contenevano “elementi” LGBT e che gli orologi violavano il Press and Publications Act (PPPA) 1984. Swatch ha affermato che i sequestri erano illegali perché gli orologi non sono in stampa, il che potrebbe essere proibito ai sensi del PPPA, afferma il rapporto.

Il ministero dell’Interno malese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento di Bloomberg News. Nizam Bashir, l’avvocato di Swatch Group (Malesia) in questo caso, ha rifiutato di commentare quando è stato contattato telefonicamente.

Il caso dovrebbe andare all’Alta Corte il 20 luglio, con la domanda di congedo per revisione giudiziaria presentata da Swatch dal giudice Amarjit Singh Serjit Singh, riferisce MalayMail.