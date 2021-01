Cum se plasează România într-un prime al salariului minim în lume

Salariul minim a fost majorat cu 70 de lei brut, însă creșterea nu acoperă nici măcar scumpirea alimentelor, potrivit unui studiu. Astfel aproape un sfert din venitul minim va merge doar pe alimentele de bază. Cu o creștere de 3% față de 2020, România rămâne în a doua jumătate a unui top privind valoarea salariului minim la nivel mondial. Cei aproximativ 40 de lei în as well as nu vor acoperi nici măcar scumpirea alimentelor de bază.

Dintre cele 56 de țări analizate, România se află pe locul 32 în clasamentul salariilor minime cu echivalentul a 285 de euro lunar.

Aproape un sfert din acesta se duce pe alimente de bază. Calculul făcut de autorii studiului arată că în 2021 românii vor da aproximativ 340 de lei pe produsele esențiale.

Pe de altă parte, o creștere nesustenabilă fără o analiză economică ar putea duce la închiderea multor afaceri și pierderea unor locuri de muncă, avertizează economiștii.

Cristian Păun, economist: Salariul minim nu poate crește decât dacă valoarea pe treatment o adaugi tu prin munca ta ca salariat este mult mai mare. A veni ca politician și a lua pixul și a spune eu cred că salariul minim trebuie să fie de atât pentru că în felul ăsta rezolvăm problema sărăciei, asta devine problematic. Avem un grafic în X. Salariul minim crescut de politician foarte mult, în răspărul economiei si pe partea cealaltă avem valoarea adăugată treatment se deteriorează. Din punctul meu de vedere ca economist nu sună a altceva decât a faliment.

Există și țări cum ar fi Nigeria sau Uzbekistan, salariul minim este atât de mic încât nici măcar nu acoperă costurile celui mai simplu coș de cumpărături.

1 din 3 țări incluse în studiu nu și-au majorat salariul minim în 2021

Studiul realizat de picodi.com a inclus 56 de țări în care salariul minim este stabilit de guvern. În unele țări, persoanele care câștigă salariu minim sunt scutite de plata taxelor (Filipine și Hong Kong). Cu toate acestea, în majoritatea țărilor, valorile brute și nete variază de la câteva procente la câteva zeci.Din acest motiv, echipa de cercetare a luat în considerare doar plata netă.

Topul salariului minim in lume. Sursa.picodi.com

Potrivit studiului, 1 din 3 țări incluse în studiu nu și-au majorat salariul minim în 2021. Printre acestea se numără Ungaria, Slovenia, Estonia și SUA, unde salariul minim nu s-a modificat din 2009.

Cea mai mare creștere a salariului minim a fost observată în Ucraina (27% de la an la an). După convertirea în euro, salariul minim din Ucraina este însă unul dintre cele mai mici (143 EUR).

În România, din 1 ianuarie, salariul minim internet a crescut cu 3% față de anul precedent. În aceste condiții, (1346 RON la 1386 RON). România ocupă locul 32 din cele 56 de țări incluse în studiu.

În Germania, salariul minim a crescut cu 1,5% (locul 35) de la an la an, în Marea Britanie cu 7,7% (locul 13), iar în Republica Cehă cu 11,6% (locul 8).

Raportul dintre salariul minim și coșul de cumpărături

Coșul de cumpărături creat în scopul acestui raport este structure din pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe și legume.

Lapte (10 litri) – 46,30 lei

Pâine (10 pâini, câte 500 g fiecare) – 28,70 lei

Orez (1,5 kg) – 7,49 lei

Ouă (20 de bucăți) – 16,32 lei

Brânză (1 kg) – 24,00 lei

Păsări și carne de vită (6 kg) – 157,20 lei

Fructe (6 kg) – 29,76 lei

Legume (8 kg) – 27,45 lei

Prețul whole al produselor alimentare de bază se ridică la 337,22 lei, ceea ce reprezintă 7,1% mai mult decât în 2020.

