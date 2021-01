– People har ikke tatt ordre fra Trump på flere uker – VG

PÅ INNSIDEN: Hans Høeg er her avbildet less than Nordiske Mediedager i Bergen i 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB

WASHINGTON DC (VG) For to uker siden så Hans Høeg sin tidligere arbeidsplass bli stormet av tusenvis av Trump-supportere. Nå mener han presidenten har mistet all tillit og er så å si strippet for makt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Folk har ikke tatt ordre fra Trump på flere uker nå. Han er i praksis uten makt. Det har vært samtaler mellom Kongressen og militæret at hvis han gjør noe sprelsk helt på slutten har militæret fått beskjed om å ikke adlyde ordre, sier Høeg på telefon fra California.

Drammenseren er utdannet sivilingeniør fra Massachusetts Institute of Know-how, males ble i 2013 stabssjef for republikaneren Thomas Massie som er medlem av Representantenes hus. Nå holder han til i California, og skriver bok om sine seks år innenfor dørene i USAs demokratiske hjerte.

Han har fortsatt nærmest daglig kontakt med Massie, som selv ble nødt til å evakuere da presidentens tilhengere tok over Kongressen.

Høeg forteller at Massie barrikaderte seg inne på kontoret da Trump-tilhengere vandret rundt gangene og ropte «Heng Mike Pence! Heng Mike Pence!»

GODE VENNER: Hans Høeg var stabssjef for republikaneren Thomas Massie i seks år. Foto: Privat

Ingen støtte

Onsdag forrige uke stemte Høegs tidligere arbeidsgiver Massie, sammen med 196 andre republikanere, «nei» til riksrett.

– Er ikke dette republikanernes sjanse til å distansere seg fra Trump en gang for alle?

– Jeg tror mange republikanere ønsker å gå videre. Og så er det dessverre slik at en stor del av dette er politisk. Hvis de stemmer «ja» blir de med på demokratenes narrativ. Dette handler ikke om gentleman støtter Trump ved å stemme nei, for det er det nærmest ingen som gjør nå.

Bakgrunn: Trump stilt for riksrett for andre gang

«Uenig i prosessen»

VG har tidligere snakket med «Lincoln Project»-topp, Mike Madrid som i 2019 brøt ut av det republikanske partiet og var med å danne det vi i dag kjenner som «The Lincoln Project»: Republikanske avhoppere som har tatt avstand fra Trump.

Madrid mener de som definerer seg som konservative i partiet vil bli nødt til å danne allianser med sånne som han selv: republikanere som tar avstand fra Trump eller konservative demokrater. Og at resultatet kan bli at det må dannes et nytt konservativt parti – som tar avstand fra Trump og det han representerer.

– Retail outlet selskaper tar avstand fra Trump. Folks som har jobbet tett med ham i flere år sier opp, og banker vil ikke ha noe mer med han å gjøre. Men likevel er det 197 republikanere som fortsatt støtter ham. Hvorfor?

– Ut fra den informasjonen jeg sitter på så var ikke avstemningen mot riksrett støtte til Trump. De er uenige i prosessen som nå foregår, sier Høeg og henviser til at Trump så å si er strippet for makt.

les også Dette er Bidens utvalgte

Høeg tror demokratene hadde håpet på følgende situation:

At Trump selv gikk av

Pence benyttet seg av det 25. grunnlovstillegget.

Ikke overraskende, så skjedde ingen av delene, noe som gjorde at Nancy Pelosi ble nødt til å ta grep selv.

Nå blir Trump den første presidenten som blir stilt for riksrett to ganger.

– Det som skjedde onsdag for to uker siden var sjokkerende. Guys på mange måter var det også forutsigbart. Denne mannen har hatt diktatoriske tendenser helt siden vi ble kjent med ham, og det burde ikke forbause oss at han kunne gjøre noe slikt.

Se VG-fotografens bilder dagene etter stormingen:

«RIKSRETT»: Invoice Zawacki holder et «Impeach»-skilt mens han går forbi Trump-supporter William Wieting. Bildet er tatt to dager etter at Trump-supportere okkuperte kongressbygningen.

Ordene blir viktige

Høeg tror debatten i Senatet rundt skyldspørsmålet vil omhandle de konkrete ordene Trump tok i bruk rett før han ba tilhengerne sine marsjere mot kongressen samt ordene som ble brukt less than telefonsamtalen han hadde med Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger rett før senatsvalget.

På spørsmål om han selv har noen formening om skyldspørsmålet er Høeg klar:

– Han har samme diktatoriske tendenser som Stalin og Hitler, så jeg tenker helt klart at Trumps handlinger før stormingen bidro til det som skjedde.

les også Slik kan riksrett forsinke Biden-starten: – En verkebyll

Flere tusen soldater har nå inntatt den amerikanske hovedstaden, og det er satt inn substantial sikkerhetstiltak før innsettelsen til Joe Biden 20. januar.

Butikker, restauranter og hoteller har barrikadert vinduene sine. Politiet har sperret av shop områder, og det er synlig politi i gatene. Utenfor Kongressen har det kommet opp høye pigggjerder.

Vil trolig vente

Senatet skal møtes tirsdag 19. januar, dagen før Bidens innsettelse. Høeg har ikke troen på at de vil ta en avgjørelse på skyldspørsmålet før etter Biden er innsatt.

– Timingen vil ha mye å si. Jeg vet at de har vurdert å holde resolusjonen i Huset, og oversende den til Senatet etter Biden er innsatt – og også vente flere dager før han har etablert sin administrasjon, kanskje så lenge som 100 dager.

Les også: Slik er veien videre i riksrettsprosessen

Biden har flere ganger tatt til orde for at han ønsker å samle landet igjen – som er mer splittet en noen gang.

– Demokratene er redde for å suge oppmerksomheten bort fra presidenten sin ved at denne riksrettssaken kommer til å ligge i bakgrunn de første månedene.