Cosa dicono gli italiani di Papastathopoulos! – calcio

Il nome Socrate di Papastathopoulos appare sempre di più nelle notizie per l’Olympiacos. Il terzino della nazionale greca, l’Arsenal, ha condiviso con l’Olympiacos. Tuttavia, il suo caso non è facile. Il suo status, come è noto, è alto, mentre ci sono squadre all’estero, dei tornei nettamente superiori al greco (purtroppo l’ipotesi è inevitabile), che lo mettono sotto i riflettori e contemplano la possibilità di farne una propria squadra.

Sky Sport, nello specifico il suo corrispondente Fabrizio Romano, ha riferito oggi che il calciatore si è infortunato, dall’Italia, ma anche dalla Turchia. In particolare, da Genova e Fenerbahce.

“Socrate Papastathopoulos deciderà presto la sua prossima destinazione. Genoa e Fenerbahce, difensore della Grecia. Entrambe le squadre lo spingono a firmare. Lascerà l’Arsenal nelle prossime settimane”.Lo ha detto il giornalista italiano in un tweet.

L’Olympiacos sta esaminando il problema e lo osserva con discrezione. Ovviamente, per far venire Papastathopoulos in Grecia, avrebbe dovuto adeguare spesso i suoi bilanci. Ci aspettiamo il problema più recente, più recente, i dati esistenti, per l’Olympiacos.

Socrates Papastathopoulos deciderà presto la sua prossima destinazione, e Genoa e Fenerbahce hanno chiesto il difensore centrale greco. Entrambe le squadre stanno pagando per ingaggiarlo: lascerà l’Arsenal nelle prossime settimane. ???????? #AFC # Trasferimenti Incorpora un Tweet https://t.co/hziEmFylKH FabrizioRomano 5 gennaio 2021

