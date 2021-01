Calendario dei tornei di sport motoristici per la stagione 2021

NASCAR

14 febbraio: Daytona

21 febbraio: Daytona

28 febbraio: Homestead-Miami

7 marzo: Las Vegas

14 Marte: Fenice

21 Marte: Atlanta

28 Marte: Bristol

10 aprile: Martinsville

18 aprile: Richmond

25 aprile: Talladega

2 maggio: KS

9 maggio: Darlington

16 per sempre: Dover

23 maggio: Austin

Trenta in assoluto: Charlotte

6 Gwen: Sonoma

13 giugno: All-Star Race (Texas)

20 giugno: Nashville

26 giugno: Pocono

27 giugno: Pocono

4 luglio: Road America

11 luglio: Atlanta

18 luglio: New Hampshire

8 dopo: Watkins Glenn

15 agosto: Indianapolis

22 agosto: Michigan

28 agosto: Daytona

5 settembre: Darlington

11 settembre: Richmond

18 settembre: Bristol

26 settembre: Las Vegas

3 ottobre: ​​Talladega

10 ottobre: ​​Charlotte

17 ottobre: ​​Texas

24 ottobre: ​​Kansas

31 ottobre: ​​Martinsville

7 novembre: Phoenix