Italia: 16 giocatori della nazionale da giocare nelle “finestre” (foto)

La federazione ha annunciato i 16 giocatori che faranno parte dei preparativi della nazionale italiana per le partite con Macedonia del Nord e Russia, con David Moretti a dominare, mentre è in missione anche il nuovo duca Paolo Bankero.

La permanenza dell’Italia nelle qualificazioni all’Eurobasket 2021 è una sorpresa, perché Mio Sacchi ha invitato i giocatori che giocano principalmente nei campionati nazionali.

Il bando, tuttavia, non manca di eccezioni. Un tipico esempio è Paolo Banquero, che giocherà per la NCAA nella nuova stagione, per conto di Duke, con la “Squadra Azzurra” che gli ha dato l’opportunità di essere nei preparativi della nazionale, cosa che è già accaduta con Nikos Manion. .

Tra i sedici nomi, quello degno di nota è David Moretti, con l’AS Armani Milano che ottiene un permesso speciale dalla sua squadra per rafforzare la squadra nazionale del paese.

I 16 giocatori italiani nelle partite con la Macedonia del Nord e la Russia sono: Amedeo Della Valle, Marco Espeso, Paulo Banchero, Leonardo Candy, David Moretti, Tommaso Baldaso, Amedeo Tesitori, Giampaolo Rizani, Julia Reluzzi, Vitali, Andrea Pitzia, David Alviti, Ciola Achille, Alessandro Bajiola.