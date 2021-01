Affinché una nuova abitudine diventi parte del nostro stile di vita, è importante goderne e praticarla non fa eccezione alla regola. Se non hai familiarità con il fisico, potresti trovare impossibile goderti l’attività, ma vale la pena provare. Dopotutto, l’esercizio non dovrebbe essere trattato come una punizione o un lavoro domestico, ma come un esercizio divertente che promuove la salute generale e migliora l’umore.

Come trasformare l’esercizio in divertimento

* Troviamo il tipo di esercizio che ci piace

Ci sono molti tipi di esercizi che possiamo sicuramente trovare interessanti e divertenti. Yoga, corsa, nuoto, pilates, boxe, tennis, danza, TRX ουμε Scegliamo ciò che ci si addice e iniziamo.

* Organizziamo il nostro programma

Una volta individuato il tipo di esercizio che preferiamo, dobbiamo includerlo nel nostro programma tenendo conto del giorno e dell’ora in cui è più probabile che abbiamo il tempo e l’appetito per l’esercizio. Se vediamo il fitness come “storia”, saremo in grado di trovare il tempo a disposizione per farlo. Dopo tutto, il tempo per un esercizio “pulito” non deve superare i 30-40 minuti. Infatti, se potessimo fare esercizio 3 volte a settimana a 30-40 ° C, le nostre condizioni fisiche migliorerebbero presto.

* Fissiamo obiettivi

Ognuno inizia un programma di fitness per diversi motivi: alcuni vogliono perdere peso, alcuni vogliono aumentare il loro livello di forma fisica, alcuni vogliono rilassarsi e alcuni vogliono rilassarsi … È bene definire fin dall’inizio qual è esattamente il nostro obiettivo personale e cosa vogliamo ottenere attraverso di esso Ginnastica. Ovviamente, dovremmo fissare obiettivi raggiungibili – sempre sotto la guida di un allenatore qualificato o di un dietista registrato – e non aspettare che il nostro corpo cambi in una settimana. Una volta raggiunto il nostro obiettivo, proveremo grande soddisfazione e fiducia, mentre allo stesso tempo acquisiremo una buona motivazione per continuare.

* Ci alleniamo con gli amici

Cosa potrebbe esserci di meglio che fare esercizio e passare del tempo con i tuoi amici allo stesso tempo? Scopriamo quale dei nostri fidanzati sarebbe interessato a qualcosa del genere (forse il nostro ragazzo giusto vuole gestire l’azienda) e iniziamo a fare esercizio insieme. Possiamo fissare un appuntamento di fitness a casa nostra e organizzarlo ogni sera che andiamo a fare una passeggiata o due volte a settimana andiamo a nuotare. Pertanto, la ginnastica diventerà divertente.

* Esercizio dopo la musica

Chiunque abbia una formazione musicale sa in prima persona che la musica rende l’allenamento più divertente, divertente e facile. Un recente studio scientifico della Brunel University conferma ciò che già sospettiamo: la musica migliora significativamente le prestazioni atletiche. Quindi, riceviamo alcune canzoni veloci e dinamiche sul nostro cellulare e lavoriamo dopo la musica.

* Stiamo monitorando i nostri progressi

Teniamo un diario in cui registriamo la nostra performance e saremo sicuramente sorpresi dai nostri progressi pochi mesi dopo. Ad esempio, possiamo vedere che riusciamo a camminare due volte l’ora senza stancarci o che percorriamo contemporaneamente il doppio della distanza. Quindi, saremo influenzati da ciò che i nostri corpi possono fare.