City e Real cercano progressi nelle qualificazioni

L’azione competitiva prosegue nella “fase a 16” di Champions League stasera con due partite …

Il treno del Manchester City è invitato a passare … dalla stazione Puskas Arena di Budapest.

Pep Guardiola ha raggiunto la migliore “formazione” possibile per la sua squadra nel periodo appropriato ei “cittadini” della capitale ungherese si batteranno contro il Gladbach (22:00, Cosmut Sport 1), un risultato che hanno si riserva come preferenza per la qualificazione.

Da lì il Real Madrid, caratterizzato da un’estrema instabilità competitiva, ospiterà alle 22:00 (Cosmote Sport 2) a Bergamo dall’Atalanta, con l’obiettivo della vittoria, che permetterà loro di gettare le basi per i quarti di finale.

Tuttavia Zinedine Zidane ei suoi giocatori affronteranno una squadra che negli ultimi tempi è nettamente migliorata e segnerà a loro piacimento, con “Gian Piero Gasperini in gol” 11 volte nelle ultime quattro partite di campionato.

Il programma è il seguente:

Mercoledì 24 febbraio (22:00)

A Bergamo: Atalanta – Real Madrid (Cosmot Sport 2).

– A Budapest: Gladbach – Manchester City (Cosmot Sport 1)

Le partite si sono svolte:

Barcellona (Spagna) 1-4 Paris Saint-Germain (Francia)

Lipsia (Germania) – Liverpool (Inghilterra) 0-2

Porto (Portogallo) – Juventus (Italia) 2-1

Siviglia (Spagna) 2-3 Dortmund (Germania)

Atletico Madrid (Spagna) 0-1 Chelsea (Inghilterra)

Lazio (Italia) – Bayern Monaco (Germania) 1-4