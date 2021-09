Cheat Sheet Ucraina-Francia (1-1): I Blues non possono salvare la rivoluzione

Il gioco: qual era il piano di partenza?

Gli eventi di mercoledì (o meno) e il ritmo di questa pausa internazionale hanno spinto Didier Deschamps a spostare le linee e rivedere la sua formazione iniziale sabato a Kiev. Cosa pesa di più? Non una partita bosniaca? Ritmo e stati formano ciascuno? Mettiamo una moneta sulla seconda proposta. Ad ogni modo, Didier Deschamps ha spostato le linee, con Raphael Varane e Karim Benzema relegati in panchina e sostituiti da Kurt Zouma e Anthony Martial.

“Quei blues stanno affogando in una qualche forma di gentrificazione”

Antoine Griezmann, 54esimo consecutivo in maglia azzurra, ha mantenuto il suo posto al centro di un sistema che in definitiva è diverso dal sistema 4-2-3-1 della Russia o di Lisbona (vittoria 1-0). No, l’idea ci è venuta in difesa (classico 4-3-3), meno quando lo Hab ha afferrato il pallone con Coman in corsia, spesso a sinistra, a volte a destra. E senza ego alternativo. Il risultato è un porridge di 45 minuti.

Dopo l’intervallo, i Blues si riequilibrano con Rabiot che sale un po’ e riempie regolarmente un vuoto sulla sinistra in quello che alla fine sembra più vicino ad un 4-2-3-1. Non bastava vincere. Ma per salvare punti e presenze.

Giocatori: Kimpembe sottosopra e Chuamini già in casa

I Kiev Blues hanno sofferto come Presnel Kimpembe il cui potere è chiaramente scongelato nella scelta. Antoine Griezmann resta neutrale come Kingsley Coman che ha passato la serata senza peso. Fortunatamente, l’ambiente, portato dal bravissimo Aurélien Tchouaméni e dal mascherato Adrien Rabiot, ha scosso la palma da cocco.

“Il problema più grande per la Francia è Griezmann”

Il decimo fattore: Kiev

Sarà l’aria della capitale ucraina che a malapena funziona, eh.. una sconfitta all’andata dei Mondiali 2014 (2-0). Un altro contro la Svezia a Euro 2012 (2-0) che decretò l’inizio della fine. E tre pareggi (1999, 2007 e quindi sabato sera). La Francia non ha mai vinto a Kiev.

Paese: 1829

Questo è il numero di giorni che sono trascorsi tra il primo e il secondo gol di Anthony Martial per la Francia. Il 1 settembre 2016, Manconian ha aperto le marcature in Italia (1-3). Ha (finalmente) riportato la copertina sabato 4 settembre 2021.

Tweet che “rassicurante”

Dichiarazione: Adrien Rabiot

“E’ chiaro che non possiamo accontentarci di un pareggio con l’Ucraina. Dobbiamo fare di più, dobbiamo creare di più, dobbiamo segnare di più”.

Domanda: ne siamo soddisfatti?

Se queste righe fossero state scritte in metà del tempo dell’incontro, la domanda in questo cheat sheet sarebbe stata: “Da quando il blues non è stato così importante?” E la risposta è stata la seguente: dall’inizio dell’autunno del 2013 con il ritorno a scuola più faticoso (Belgio, Georgia, Bielorussia), fino a superare il baratro con un piede e nove dita, dopo un salto in avanti contro l’Ucraina (2 -0). Per fortuna c’è stato un ritorno. Il resto, lo sappiamo dall’interno.

Didier Deschamps lo ripete abbastanza, e per una buona ragione: il calcio è una questione di equilibrio di forze. Non ha senso analizzare le prestazioni di una squadra senza guardare al valore dell’avversario. Infatti. Guardare la prestazione ucraina e sapere cosa aveva da dare, significa rendersi conto di quanto sia debole la Francia nella sua espressione.

Sabato il primo tempo è stato incomprensibile. Perché il regolamento che è stato messo in atto non sembrava molto. E perché gli undici uomini sulla terra non sembravano pronti a fare niente di buono con lei. Il secondo è stato migliore, perché il sistema ha finalmente raccolto la consistenza necessaria per mettere le cose in chiaro.

Tuttavia, dopo tre giorni di Bosnia, prestazione e risultato non possono essere sufficienti e possono essere considerati fondamentali per il progresso. Pensarci, o almeno suggerirlo, è mettersi il dito nell’occhio e anche il gomito. O anche disonestà. Questo autunno 2021 ha la falsa atmosfera del 2013, quindi le leggi in più, e se la Francia è scappata otto anni fa è perché gli azzurri si sono ribellati.

Anche in questo caso, i campioni del mondo non faranno a meno di una profonda revisione. Anche questo deve venire dal campo. Perché se Deschamps avesse la sua parte di responsabilità, i giocatori non potrebbero fare una copia del genere, quella del primo tempo in particolare. Questa squadra ha una storia e anche i suoi giocatori. È inaccettabile che non possano offrire molto, nell’espressione, nell’ordine e nell’intensità. Dà un’impressione di soddisfazione. La chiamiamo ottimizzazione. Sta al blues rivoluzionare. Altrimenti, la rivoluzione li porterà via.

