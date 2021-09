Elenco dei paesi con istruzioni per il vaccino COVID-19

L’emergere della variante delta di COVID-19 ha portato alcuni paesi a imporre vaccinazioni agli operatori sanitari, ai gruppi a rischio e ai clienti che frequentano attività indoor. Molti hanno anche implementato un sistema di passaporto per i vaccini, che richiede alle persone di mostrare la prova della vaccinazione completa o un test COVID negativo per entrare in bar, ristoranti, club e cinema.

Paesi con mandati di vaccino COVID-19:

Australia

L’Australia ha introdotto un mandato di vaccinazione alla fine di giugno per tutti gli operatori sanitari e coloro che lavorano con gli anziani ad alto rischio. Richiede anche la vaccinazione per gli atleti paralimpici che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo al fine di proteggere qualsiasi membro della squadra a rischio.

La Tasmania renderà obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari e i lavoratori anziani il 17 settembre.

Gran Bretagna

Gli operatori sanitari che lavorano nelle case di cura devono essere vaccinati dall’11 novembre in poi. Locali notturni, bar e altri luoghi che ospitano grandi folle richiederanno la prova della vaccinazione completa dopo la fine di settembre.

Canada

Il 13 agosto, il Canada ha ordinato la vaccinazione di 300.000 dipendenti federali. Qualsiasi passeggero su un aereo, treno o nave da crociera in Canada deve anche fornire la prova della completa vaccinazione a bordo. Le politiche di vaccinazione del Canada sono tra le più severe nel grande paese, ma sono anche popolari tra il pubblico canadese, con recenti sondaggi che mostrano che i canadesi sosterranno un ordine di vaccinazione per tutti i lavoratori di fronte al pubblico.

Francia

La Francia ha vaccinato tutti gli operatori sanitari da luglio. La stessa legge ha anche creato il sistema della “Tessera Sanitaria”, un passaporto vaccinale che dà pieno accesso alle vaccinazioni in locali, bar, ristoranti e altri luoghi. La legge ha suscitato polemiche e proteste all’interno del Paese, ma è ancora in vigore e ha mostrato segni di efficacia.

La Francia multa anche le aziende che non certificano i clienti per un valore superiore a 45.000 euro ($ 53.456).

Hellas

La legge greca che richiede la vaccinazione per tutti i professionisti del settore medico è stata annunciata all’inizio di quest’estate, ma è stata attuata di recente il 1° settembre. L’ordine ha suscitato proteste da parte degli operatori sanitari infetti e non vaccinati che sono stati licenziati senza paga per aver rifiutato di ottenere il vaccino. Il governo greco ha permesso a questi lavoratori di tornare al lavoro se rispettavano un ordine completo di vaccinazione.

La Grecia consente solo ai clienti completamente vaccinati di entrare in cinema, bar, club, ristoranti e altri luoghi al chiuso.

Italia

Il governo italiano ha emesso un decreto fino a marzo che richiede agli operatori sanitari e ai farmacisti di ottenere il vaccino. Come per la Grecia, la pena per non aver sparato è una sospensione di un anno senza stipendio.

Il governo italiano ha recentemente annunciato che sta valutando di rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti i cittadini aventi diritto.

Russia

Il 16 giugno, tutti i lavoratori di fronte al pubblico a Mosca dovevano essere completamente vaccinati. I datori di lavoro hanno impiegato un mese esteso per garantire che almeno il 60% dei loro dipendenti ricevesse il primo colpo. Il Vaccine Passport Act era temporaneamente in vigore in città, ma dal 19 luglio i residenti non sono più tenuti a mostrare le ricevute delle vaccinazioni per entrare in caffè, ristoranti, club e bar.

Stati Uniti d’America

Il presidente Joe Biden ha presentato un’autorizzazione alla vaccinazione ai funzionari federali alla fine di luglio, richiedendo ai dipendenti non vaccinati di sottoporsi a test settimanali, ordini per maschere e restrizioni di viaggio se rifiutano il vaccino. Il presidente ha anche aggiunto incentivi finanziari per nuove vaccinazioni, offrendo $ 100 a tutti coloro che sono andati a farsi vaccinare.

New York è stata la prima grande città degli Stati Uniti a passare la licenza del passaporto vaccinale, che richiede la prova della vaccinazione completa da parte di clienti e dipendenti in club, bar, ristoranti, cinema, palestre e altri luoghi. L’ordinanza entrerà in vigore il 13 settembre, ma molte aziende hanno già iniziato a operare secondo le sue regole.

New York, New Jersey e California hanno tutti introdotto ordini di vaccinazione per operatori sanitari, dipendenti pubblici e addetti ai trasporti, che richiedono una vaccinazione completa o un test COVID settimanale.

Più della metà delle aziende statunitensi prevede di implementare un mandato di vaccinazione prima del 2022.