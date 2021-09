Il segretario di Stato si dimette dopo aver voluto battezzare Mussolini Park.

Palazzo Chigi, sede del governo italiano, 16 gennaio 2021. Andreas Solaro / AFP

Claudio Dorigon, membro del governo italiano di Mario Draghi, si è dimesso giovedì 26 agosto, dopo aver suscitato polemiche per la sua volontà di dare a un parco pubblico il nome del fratello di Mussolini.

“Ho deciso di dimettermi”.Ha scritto in una lettera aperta rilanciata dai media il Ministro di Stato per l’Economia e le Finanze, che ammette di impegnarsi ” errori “ Ha detto a se stesso “Pronto a pagare”. “Non sono fascista e non lo sono mai stato”, difende il signor Durigon.

Da tre settimane questo credente è tra i seguaci di Matteo Salvini, il cui partito di estrema destra, la Lega, che fa parte dell’ampia coalizione guidata da Draghi, è stato oggetto di chiamate alle dimissioni perché voleva arrendersi in un parco. A Latina, località balneare vicino Roma è suo vice, nome del fratello del Duce, Arnaldo Mussolini.

Un putiferio anche nelle file della Lega

La polemica sull’opportunità di rinominare un parco dedicato ai giudici siciliani Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, assassinati dalla mafia, per dargli il nome di Arnaldo Mussolini (1885-1931), ha acceso sia a destra che a sinistra. Sulla destra. , e anche nelle file della Lega.

La parte moderata della Lega in realtà disprezza il tipo di propaganda clamorosa che flirta con il fascismo e mina gli sforzi di demonizzazione del partito. Il signor Salvini da parte sua si è diviso giovedì sera in onore del signor Durigon, che “Ha lasciato il posto per amore dell’Italia e della Lega”.

Claudio Dorigon, 49 anni, è nato a Latina, nel cuore delle ex paludi pontine, una zona paludosa sessanta chilometri a sud della Roma migliorata in epoca fascista. I suoi nonni erano tra i tanti braccianti agricoli poveri del Veneto (nord-est) che vi venivano portati per partecipare alla bonifica e poi allo sfruttamento della terra. L’epopea della bonifica dell’Agro Pontino fu glorificata dal fascismo, che gode ancora di una buona immagine presso una parte della popolazione di questa regione.

Durigon è stato eletto deputato al Parlamento nel 2018 ed è stato nominato Ministro di Stato per gli Affari Sociali nel governo di Giuseppe Conte, che ha guidato un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, prima di unirsi a Draghi.