Viber introduce nuove funzionalità per la messaggistica aziendale e riassume cos’altro è cambiato nel 2021

Rakuten Viber, la principale società di messaggistica al mondo, continua a creare opportunità per migliorare la comunicazione tra le aziende e i propri utenti consentendo alle aziende di inviare video e consentendo agli utenti di copiare password, collegamenti e informazioni di contatto con un solo tocco in un ambiente di messaggistica aziendale.

Dopo questo aggiornamento, le aziende potranno inviare video agli utenti tramite il loro account Viber Business. Il lavoro è per video 3gp, m4v, mov e mp4 con un massimo di 200 MB. Gli utenti potranno rispondere e appuntare un videomessaggio, proprio come possono fare con qualsiasi altro messaggio aziendale. I messaggi dalle aziende agli utenti possono essere di diverso tipo:

Solo video

● video e testo

● Pulsante video, testo e invito all’azione

Questa nuova funzionalità consentirà alle aziende di inviare contenuti più interattivi, creativi e utili per mostrare nuovi prodotti, spiegare le loro funzionalità, fornire istruzioni per l’uso, ecc. Ad esempio, un’azienda di cosmetici può inviare un video che spiega all’utente che ha acquistato i propri prodotti come abbinarli ad altri prodotti. Questa funzione sarà lanciata nella seconda metà di dicembre.

Inoltre, per semplificare ulteriormente la comunicazione degli utenti con le aziende, Viber consente loro di copiare codici, numeri di telefono, e-mail e collegamenti dai messaggi aziendali. Questa funzione si applica ai numeri di 4 o più cifre. Tenendo premuto il numero, l’utente potrà copiarlo (si riceverà il messaggio “Numero copiato”). Questo è molto utile per password monouso, codici promozionali, codici di tracciabilità dei pacchi, ecc.

Se l’utente preme una breve pressione, vedrà un menu con varie opzioni: chiama, messaggio, aggiungi contatto, ecc., oppure verrà indirizzato a un sito Web o a un indirizzo e-mail. Questa funzione è già disponibile su Android e desktop e sarà presto disponibile per iOS.

Queste funzionalità arricchiscono Viber Business Messages perché sono progettate per migliorare la comunicazione delle aziende con i propri clienti, cosa che può essere molto pratica durante le festività natalizie, quando le vendite sono elevate e la domanda di servizi correlati è al suo apice.

Il desiderio di rendere il processo più conveniente e creare condizioni simili a quelle della comunicazione con un amico è ciò che guida il miglioramento continuo delle funzionalità di Viber.

Ecco le funzionalità chiave lanciate nel 2021 per consentire una migliore assistenza ai clienti e la gestione delle informazioni critiche:

• Opzione di condivisione file bidirezionale che consente alle aziende di inviare informazioni importanti e diversi tipi di file (garanzie, fatture, prove, conferme di prenotazione, certificati, ecc.). Gli utenti possono inviare file diversi come ID copia e altri documenti.

• Gli utenti possono inviare facilmente video e foto alle aziende. Ad esempio, un cliente che acquista un nuovo tavolo e trova difficoltà nel montarlo può ricevere istruzioni inviando un video all’azienda tramite Viber e indicando il suo problema.

Viber consente agli utenti di appuntare importanti messaggi di lavoro in una singola conversazione o appuntare l’intera conversazione in cima all’elenco chat principale, ad esempio il risultato del test PCR che erano pronti per il viaggio.

Gli utenti possono rispondere a messaggi specifici nei messaggi aziendali rendendo le discussioni più comprensibili.

● Se l’azienda non può rispondere immediatamente, può utilizzare la funzione di autorisponditore, che verrà presto modificata da ciascuna azienda in base alle proprie esigenze.