L’Italia obbliga i pagamenti con carta a tutti i professionisti

In fondi da diversi anni, la nuova normativa dal 1 luglio 2022 richiederà a tutti i professionisti in Italia di dotarsi di un terminale di pagamento elettronico (TPE). Un impegno tempestivo visto che è entrato in vigore poco prima delle vacanze estive, L’Italia spera in una stagione turistica di successo dopo due anni di epidemia e la cancellazione dei viaggi turistici.

Inoltre, il governo ha anticipato questo impegno: Inizialmente, il TPE è diventato obbligatorio nella penisola dal 1 gennaio 2023. Ma incoraggiando i professionisti attraverso sgravi fiscali sulle commissioni, pari al 100% dell’importo fino al 30 giugno 2022 e al 30% dopo, e aiutando, ad attrezzarsi, il governo spera di riuscire.