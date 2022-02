Casa di Gucci: Lady Gaga rivela di non essere stata riconosciuta in Italia

Lady Gaga ha confessato di non essere stata riconosciuta per strada in Italia mentre faceva ricerche su Patrizia Reggiani, il ruolo che interpreta nel film “La casa di Gucci”.

La cantante e attrice americana ha detto di aver parlato per diversi mesi con un accento per interpretare al meglio questo personaggio.

In una clip che sarà disponibile nel dvd del film, ha spiegato: “Il mio personaggio, Patrizia Reggiani, era una donna in un ambiente da uomo. Era intelligente e voleva così tanto essere presa sul serio. »

Ha aggiunto: “Quando la stavo ricercando, leggevo tutto ciò che potevo su di lei senza formarmi un’opinione. Stavo girando per l’Italia con la mia maschera addosso e chiedevo alla gente: ‘Che ne sai di Patrizia Reggiani?’ »

Da parte sua, Ridley Scott, il regista del film, ha elogiato la sua attrice, dicendo davanti alla telecamera: “Ho iniziato a incuriosirmi quando l’ho vista in A Star is Born e ho pensato, ‘C’ è davvero un motore di creatività’. »

La hitmaker di “Poker Face” non ha ricevuto una nomination all’Oscar, ma ha salutato la troupe del film, che ha ottenuto le nomination per il miglior trucco e la migliore acconciatura.