Capital Economics: Grecia, Spagna e Portogallo: i più grandi perdenti …

a lei Eleftherias Cortale

Secondo le stime di Capital Economics, le restrizioni di viaggio che sono state ufficialmente implementate, insieme all’atteggiamento molto attento dei turisti nella scelta della destinazione delle loro vacanze, rischiano di “colpire” duramente in Spagna, Grecia e Portogallo. La Germania lo “salverà” con piccole conseguenze a causa del settore turistico relativamente più piccolo rispetto al PIL, il numero relativamente piccolo di turisti stranieri e il potenziale aumento degli “alloggi”.

Determinare l’importanza economica del turismo non è un compito facile, come notato. Nel 2008, l’Ufficio statistico delle Comunità europee, le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del turismo e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno fornito congiuntamente definizioni e metodi coerenti per farlo. Misurano il contributo diretto del turismo al PIL attraverso la somma del valore aggiunto totale generato in risposta al consumo turistico, più le tasse nette sui prodotti e le importazioni relative a quel consumo. Ciò include le spese sia dei turisti nazionali che internazionali. In questa misura, tra i paesi della zona euro, il turismo è più importante per la Grecia, con un tasso di oltre l’8% del PIL. Rappresenta circa il 6% del PIL in Italia e Spagna, ma meno del 4% in Francia e Germania.

Ma questo non racconta tutta la storia, poiché il turismo aumenta indirettamente il PIL. Il Consiglio mondiale del commercio e del turismo valuta l’impatto complessivo del turismo, compresi gli impatti diretti e sulla catena di approvvigionamento, gli investimenti legati al turismo e la spesa pubblica, nonché i consumi indotti dagli operatori turistici. Su questa base, la Grecia è di nuovo al primo posto, con il turismo che rappresenta oltre un quinto del PIL. Rappresenta il 14% in Spagna, il 13% in Italia, il 9% in Germania e l’8,5% in Francia.

Durante le recenti chiusure, il settore del turismo ha chiuso quasi del tutto, con tassi di occupazione degli hotel vicini allo zero ad aprile. A maggio, l’occupazione era molto bassa, mentre i viaggi internazionali erano ben al di sotto dei livelli normali a giugno e luglio. I casi di coronavirus sono già in aumento in Spagna, ma a condizione che non si verifichi una nuova pandemia importante, è probabile che il numero di turisti nell’area dell’euro salga al tasso normale nei prossimi mesi. Tuttavia, le aziende del settore delle vacanze perderanno ancora gran parte delle loro entrate.

I paesi che dipendono maggiormente dai turisti stranieri vedranno probabilmente una ripresa più lenta. I governi hanno maggiori probabilità di limitare i viaggi internazionali rispetto ai viaggi nazionali, e questo potrebbe rendere i vacanzieri più cauti nei viaggi all’estero, anche se è ancora consentito. Quando si analizzano le spese dei turisti nazionali e stranieri nei paesi della zona euro nel 2019, non sorprende che le economie più piccole come Cipro e Malta, così come la Grecia, siano più dipendenti dai turisti stranieri. Tra le principali economie, più della metà della spesa turistica della Spagna proviene da non residenti. La quota è di circa un terzo in Francia, un quarto in Italia e solo del 15% circa in Germania.

Utilizzando questi indicatori e il contributo complessivo del turismo al PIL, Capital Economics ha calcolato il contributo del turismo straniero. La Grecia è in cima alla lista (oltre il 14%) e il Portogallo non è lontano. La Germania è l’altra estremità dello spettro, con poco più dell’1% del suo PIL proveniente da turisti stranieri.

Alcuni paesi potrebbero davvero trarre vantaggio dall’aumento del numero di vacanzieri che scelgono di rimanere nel loro paese d’origine per le vacanze, come la Germania, ad esempio, dove i turisti tedeschi di solito spendono circa il 2,5% del PIL in altri paesi, che è molto di più rispetto a quella dei turisti stranieri, in Germania. Pertanto, la Germania può guadagnare più di quanto perde dal declino del turismo internazionale.

Infine, Capital Economics avverte che i problemi nel settore del turismo rimarranno a lungo. Se i casi aumentano nel corso dell’anno, la flessione del turismo danneggerà un gruppo di paesi diverso da quelli che hanno sofferto in estate. Ad esempio, il turismo in Austria raggiunge il suo apice in estate e di nuovo in inverno, grazie alla sua popolarità come stazione sciistica. Naturalmente, se non viene trovato un vaccino, il turismo internazionale potrebbe diminuire nei prossimi anni. Questo è uno dei principali rischi sconosciuti associati a una previsione finanziaria. Tuttavia, nel complesso nella zona euro, Spagna, Portogallo e Grecia sembrano essere i più vulnerabili allo shock turistico dovuto all’epidemia.