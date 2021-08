Campionato di tutti i record

La salita della FIP a Canet-en-Roussillon è stata un enorme successo sotto tutti gli aspetti. Il record della partita di Padel in Francia conclude una settimana perfetta per Al-Ittihad Evento di paddle ADN.

Padel, uno sport popolare

Quando il contatto è ben fatto e il padel ha una visibilità minima, lo sport è quasi unanime. Lo scambiatore professionista è dipendente dalle sensazioni che fornisce al giocatore e offre un grande intrattenimento per gli spettatori.

per me Canet en Roussillon, Se un giornale locale indipendente (tramite diversi articoli), Padel Magazine e Canet-en-Roussillon (tramite la visualizzazione di annunci) e Volontari della Società ADN (tramite marketing diretto) Questo meraviglioso campo poteva essere pieno per quasi tutte le “sessioni notturne”.

Il giorno della finale, è stato Le tribune erano affollate. E così gli organizzatori hanno dovuto aggiungere posti. Così una parte del pubblico ha seguito la classifica della partita. Questo indica il successo popolare dell’evento.

Il torneo non ha mai avuto successo con il pubblico. Di 1000 persone Erano in finale.

Alla fine dell’evento, un’aura si è irradiata dal luogo e nessuno ha potuto fare a meno di sorridere. e nemmeno Fran Ramirez e Jaime “Chippi” Muñoz, è stato sconfitto in finale, ma è entusiasta di partecipare a questo grande festival di padel.

L’inizio di una bella storia

La città di Canet-en-Roussillon ha già manifestato la volontà di rinnovare questo evento internazionale a La Mer on the beach.

Una grande squadra presente sul posto si è esibita in modo impeccabile in un’atmosfera particolarmente piacevole. per la prima edizione, Evento di paddle ADN Ha superato altri eventi internazionali che erano in più di 10 edizioni…

“I risultati sono semplicemente eccezionali. Eravamo tutti in tribuna. I giocatori non l’avevano mai visto prima. Questo successo è l’investimento di tutti. YuIl comune crede in noi e in questo evento, una grande base di giocatori, un’infrastruttura perfetta, una squadra di volontari. Eccezionale anche la copertura mediatica”., ha espresso Alan Henry d’ADN Padel evento.

“Il Comune di Perpignan ci ha rilanciato per organizzare un torneo ai piedi del Castellet, come nel 2019”. , La persona che è anche il capo continua TC Le Mas de Perpignan.

Il padel è lo sport del 21° secolo e la Francia si atterrà finalmente al secondo carro dello sviluppo internazionale con Svezia, Italia, Belgio e Portogallo…

Questo evento segnerà un prima e un dopo per PADIL. È la nascita (o la nascita) dello scambio francese: uno sport che sarà praticato in tutto il paese e che dovrebbe incorporare i primi 5 sport in Francia.

Dai suoi nomi, possiamo intuire le sue origini spagnole e italiane. Lorenzo è un poliglotta appassionato di sport: giornalismo per professione ed eventi per adorazione sono le sue gambe. La sua ambizione è quella di coprire i più grandi eventi sportivi (Giochi Olimpici e Mondiali). È interessato alla posizione di Padel in Francia e offre prospettive di sviluppo ottimale.

