In Italia, lo choc del girone 14 della Serie A italiana ha visto l’Atalanta riportare la vecchia signora ai dubbi in casa 1-0.

In Premier League, dopo 13 giorni, il Newcastle non aveva vinto una sola partita. Questo sabato per conto della 13a giornata, il club acquistato dai sauditi ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal prima che il Liverpool correggesse il Southampton per 4-0.

In Germania questo sabato, il Borussia Dortmund ha eliminato il Wolfsburg (3-1), compreso il gol di Haaland, mentre il Bayern Monaco ha dato all’Armenia Bielefeld 1-0, come parte del Day 13.

Ecco i risultati completi dei cinque tornei:

Inghilterra – Premier League inglese

Arsenal 2 – 0 Newcastle United

Liverpool 4 – 0 Southampton

Crystal Palace 1-2 Aston Villa

Norwich City 0 – 0 Wolverhampton Wanderers

Brighton 0 – 0 Leeds United

Spagna – La Liga

Deportivo Alaves 1 – 2 Celta de Vigo

Valencia 1-1 Rayo Vallecano

Maiorca 0 – 0 Getafe

Italia – Serie A.

Empoli 2 – 1 Fiorentina

Sampdoria 3-1 Hellas Verona

Juventus 0 – 1 Atalanta

Germania – Bundesliga

Bochum 2 – 1 Friburgo

Hertha Berlino 1 – 1 Augusta

Colonia 4-1 Borussia Gladbach

Grather Forth 3 – 6 Hoffenheim

Wolfsburg 1 – 3 Borussia Dortmund

Bayern Monaco 0 – 0 Armenia Bielefeld

Francia – Ligue 1

Lilla 1 – 1 Nantes

