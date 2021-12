Quindicesimo della Francia donne. Il calendario del campionato a 6 nazioni è noto, con una crisi alla fine

notizie sul rugby vedi le mie notizie

Il prossimo aprile, Pauline Bourdon del Bayonne, che ora gioca a Tolosa, tornerà allo Stade Jean Duger, durante la crisi inglese. (© Icona Sport)

Proprio come la scorsa stagione, quando la pandemia di Covid-19 costrinse le autorità a rinviare le partite Campionato 6 Nazioni Femminili Ad aprile, questa competizione si svolgerà dal 26 marzo al 30 aprile 2020 e quindi non sarà simile alla competizione maschile. “Questi cambiamenti hanno avuto successo con una nuova nicchia che ha portato a più pubblico e più coinvolgimento sui social network”, il che giustifica il comitato di sei nazioni responsabile di questa competizione.

Partite a Grenoble, Tolosa e Bayonne

Così, il calcio d’inizio del Campionato femminile si terrà nel fine settimana del 26 e 27 marzo e vedrà bluAlla ricerca del primo trofeo dal 2018, ottieniItalia, domenica 27 marzo (ore 16) allo Stade des Alpes, in Grenoble. Il secondo giorno, poi, ospiterai lo HabIrlandaSabato 2 aprile (15:15) alle Tolosa, prima di passare a Scozia (Domenica 10 aprile, 14:00) Poi l’ora Gallia (venerdì 22 aprile, 21:00) e finalmente ho ricevuto un fileInghilterra, il tre volte campione in carica, sabato 30 aprile (15:15). La crisi si svolgerà allo stadio Jean Duger, in Bayonne.

Programma del Campionato 6 Nazioni Femminile 2022 Il primo giorno

• Sabato 26 marzo: Scozia e Inghilterra

• Sabato 26 marzo: Irlanda – Galles

• Domenica 27 marzo: Francia – Italia (16:00) a Grenoble il secondo giorno

• Sabato 2 aprile: Francia – Irlanda (15:15) a Tolosa

• Sabato 2 aprile: Galles – Scozia

• Domenica 3 aprile: Italia – Inghilterra il terzo giorno

• Sabato 9 aprile: Inghilterra – Galles

• Domenica 10 aprile: Scozia – Francia (14:00)

• Domenica 10 aprile: Irlanda – Italia READ Boks e Puma hanno un sorriso il quarto giorno

• Venerdì 22 aprile: Galles – Francia (21:00)

• Sabato 23 aprile: Italia – Scozia

• Domenica 24 aprile: Inghilterra – Irlanda Il quinto giorno

• Sabato 30 aprile: Galles – Italia

• Sabato 30 aprile: Francia-Inghilterra (15:15) a Bayonne

• Sabato 30 aprile: Irlanda – Scozia

#rotto: Nuova copertura delle trasmissioni e cambiamenti di programma destinati a guidare un’ulteriore crescita in # Principe. pic.twitter.com/U9zQonDLmF Sei Nazioni Donne (@Womens6Nations) 2 dicembre 2021

Da notare che il Campionato 6 Nazioni Femminile torna nel 2022 al suo format tradizionale, ovvero a Una piscina con 5 giochi da giocare Per ciascuna delle selezioni, mentre durante la scorsa edizione le sei nazioni sono state eccezionalmente divise in due gironi con solo tre partite da disputare, a causa del contesto sanitario legato al Covid-19.

