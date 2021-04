Calcio. 6 paesi. Ignorata la combinazione magica di XV per la Francia, il test Rees-Zammit è più bello

Il gallese Louis Reese Zammitt ha vinto la coppa per il miglior tentativo al Campionato 6 Nazioni 2021.

suite GalliaE Louis Reese Zemet, Ha vinto una coppa Il miglior test per il torneo 6 Nazioni 2021 Dopo averlo realizzato controScozia A Murrayfield (24-25) nel 2e giorno.

Un articolo che ha chiaramente conquistato il pubblico, perché ha ricevuto più di 40% dei voti I voti, come indica l’unione di rugby gallese. L’articolo di Reese Zammett, 20 anni, era in concorso con articoli di Arthur Vincent (Italia / Francia), Luca Sperandio (Italia / Francia), Dohan van der Merwe (Inghilterra / Scozia), Johnny May (Inghilterra / Italia), Damien Pinaud (Inghilterra) / Francia), Keith Earls (Irlanda / Inghilterra) e Damien Bennoud (Francia / Scozia).

Vincitore in #Sexy Tentativo di torneo… 🥁 Louis Reese Zammit! 👏 pic.twitter.com/yUR12z8lwE – Guinness Six Nations (@ SixNationsRugby) 5 aprile 2021

Il quindicesimo di Francia è stato in gran parte ignorato

Senza essere sciovinisti, siamo sorpresi dal tentativo di Damien Benaud contro l’Inghilterra, Con il famoso mix “La Toulouse”, Non nominato per molti elogi e commenti positivi dopo l’incontro, poiché alcuni ex giocatori hanno trovato questo risultato / gruppo uno dei migliori degli ultimi 10 anni.

La Francia riacquista il vantaggio dopo una splendida formula conclusa da Damien Penoud! Matthew Galibert si gira e regala ai Blues 4 punti (13-17)! ▶ Segui direttamente la partita: https://t.co/kVwQAH8rYe#Anjafra # Sedici pic.twitter.com/Qwe8GZn72L – France Sports Television (francetvsport) 13 marzo 2021

In genere, Il quindicesimo di Francia È stato in gran parte ignorato dai voti della folla – la maggior parte dei quali anglosassoni – durante questi trofei del Campionato delle Nazioni 2021. Se non c’è molto di cui lamentarsi sul titolo di miglior giocatore che è stato assegnato allo scozzese Hamish Watson, Chi ha sconfitto Antoine Dupont, c’è solo un francese nella competizione del 15 ° Tipo. Nella classifica finale dell’edizione 2021 del torneo, la Francia si è classificata quindicesima al secondo posto …