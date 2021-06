Per Euro 2020, il pacchetto Canal+ con beIN Sports costa solo 29,99€ al mese

Noemi Koskas –

03 giugno 2021 – SVOD

[Le Deal du Jour] Poco prima di Euro 2020, Canal+ offre un pacchetto con beIN Sports a soli 29,99€ al mese invece di 36,99€ per due anni, più 50€ durante l’abbonamento.

Euro 2020, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, prenderà ufficialmente il via l’11 giugno e si aprirà con l’incontro tra Turchia e Italia. La competizione calcistica si concluderà l’11 luglio. Per vivere 51 partite nelle migliori condizioni, Canal+ offre, dal 3 al 23 giugno, un pacchetto che include l’abbonamento a Canal+, Sport+ Pack e beIN Sports. Il canale sportivo, che condivide i diritti di trasmissione con TF1 e M6, trasmetterà anche tutte le partite.

Dal 3 al 23 giugno 2021, il pacchetto Canal+ con beIN Sports is Sports In offerta a 29,99€ al mese per due anni (con impegno) invece di € 36,99. Tieni presente che puoi provare il primo mese solo se non sei soddisfatto del servizio.

Cosa offrono Canal + e beIN Sports?

Sottoscrivendo questo abbonamento, avrai accesso al canale principale Canal +, che offre un catalogo di film, spesso accessibile poco dopo l’uscita al cinema. Saranno mostrate anche creazioni originali e serie internazionali. Sarà offerto anche un pacchetto Sport+ per seguire in tutta tranquillità varie partite. Verranno inoltre trasmessi in streaming anche spettacoli sportivi e fine settimana al 100%.

Ma gli appassionati di calcio sono decisamente interessati a incorporare un abbonamento beIN Sports in questo pacchetto. Il canale sportivo 51 trasmetterà per intero le partite di Euro 2020, che si aprirà l’11 giugno con la sfida tra Turchia e Italia. Per sostenere i Blues nella loro prima partita contro la Germania, si incontrano il 15 giugno alle 21. Oltre a questo, beIN Sports offre anche 3 canali sportivi al 100% in HD e 7 canali di eventi. Basket, pallamano, tennis… ce ne sarà per tutti i gusti. Si segnala inoltre che Canal + e beIN Sports hanno predisposto i diritti TV per la UEFA Champions League, e trasmetteranno l’edizione 2021-2022 della competizione a partire dal prossimo anno accademico. Ciò che rende redditizio il tuo abbonamento.

Quali sono le sue altre proprietà?

Lo spettacolo ti consente di goderti tutti i contenuti disponibili sulla tua TV, tramite il tuo set-top box Internet, Android TV o Apple TV. Puoi accedervi anche dal tuo computer, oltre che da smartphone o tablet tramite il sito o MyCanal. L’abbonamento include anche le funzionalità AirPlay e Chromecast con le quali puoi trasmettere contenuti dal tuo computer, smartphone o tablet a un altro schermo. Inoltre, potrai guardare i contenuti visualizzati nello spettacolo su due schermi simultanei.

Infine, l’offerta include l’accesso alla piattaforma Cafeyn Press di oltre 1.300 titoli illimitati. Accesso illimitato e anteprima di tutti gli articoli del sito Il gruppo Sarà disponibile anche per gli appassionati di sport.

