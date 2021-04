“Questa squadra non ha limiti”.

Zinedine Zidane ha espresso la sua soddisfazione per la presenza e la vittoria del Real Madrid 3-1 sul Liverpool, nella prima partita tra loro dei quarti di finale di Champions League.

“La rivincita resta, non sarà facile. Mi sento meglio. Abbiamo giocato una grande partita, con difficoltà all’inizio del secondo tempo. Sono orgoglioso di tutti, non è facile, questa è la Champions League. La” L’allenatore Queen “ha detto all’inizio,” Hanno fatto un tiro e segnato gol “.

“Vinicius gioca bene, aiuta la squadra e quando segna gli dà energia. Sono contento per lui, lo vediamo fare un ottimo lavoro. Sono contento per tutti i giocatori. Continuiamo con una buona dinamica”.

“Fin dall’inizio abbiamo letto bene la partita. Abbiamo meritatamente vinto 3-1. Ma non abbiamo ancora vinto nulla, siamo felici perché quello che stanno facendo i giocatori è enorme, ma c’è ancora molta strada da fare, e continueremo a combattere. “

“Sono orgoglioso del carattere di questa squadra. Questo gruppo non ha limiti”. Per quanto riguarda le critiche di Klopp ad Alfredo Di Stéfano, “Abbiamo esperienza e vogliamo vincere di più”, ha aggiunto.

Alla domanda su voci e notizie che lo collegano alla Juventus, ha detto: “L’Italia è sempre nel mio cuore. La Juventus è sempre stata importante per me. Non so se tornerò in Italia. Adesso sono qui. Vedremo. Vedremo”. “