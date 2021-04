Finale: Apollon 1-0 Omonia Super Sport FM

Apollon e Omonia giocheranno questa sera (04/05, 19:30, Cytavision) allo Tsereio Stadium in una partita di grande importanza da record, in termini di impegno delle due squadre per la conquista del titolo.

Omonia è al primo posto con 66 punti e Apollon 62. Omonia vincendo a sette punti, Apollon con una vittoria vicina a un punto al vertice e come si capisce, la partita di oggi può costituire un nuovo dato in classifica.

Un minuto di silenzio viene osservato in memoria dell’asso veterano dell’Omonia, Nikos Charalambos.

Prima metà

1, l’inizio del gioco.

5 ρίς Non c’è tappa nei primi minuti a Tsirio.

7. Calcio d’angolo con Thiago, pugni di Jovanovic.

8 ′ Contrattacco di Apollo, Seho prese fuoco e guidò il pericolo con la testa.

14 ‘Gianiotas sbaglia un tiro.

15 Grande occasione per Apollon, dopo un errore fatale di Hoboshan in area, ma Dabo non riesce a superare Fabiano, dopo che la palla è andata contro Luftner ed è finita su calcio d’angolo.

16 ′ Ammonizione di Pedro per fallo su Thiago.

17 Κ Colpo di testa di Kousoulos La palla finisce fuori vicino alla traversa di destra di Jovanovic.

25 ‘Tiro di Gomez, che blocca il pallone e finisce in corner.

34 Cosullos sbaglia un colpo di testa su calcio d’angolo di Thiago.

35 Grande opportunità per Apollon, Pisseswar non poteva battere Vapiano da distanza ravvicinata.

38 ‘Cartellino giallo per Gianiotas per fallo su Hoboshan.

41 ‘Tiro non riuscito di Beta.

44 colpi di testa di Guerrier, il portiere dell’Omonia blocca il pallone.

45 minuti un ritardo

45 ‘+ 1’ metà tempo.

l’altra metà

46 ‘Inizio della partita.

48 ′ Cartellino giallo per Gomez per aver commesso un errore su Pissoor.

54 ‘Tiro non riuscito di Beta.

55 Luzu colpisce la palla contro l’avversario e finisce in angolo.

60 ‘Cartellino giallo per Greer per fallo su Luizo.

Sostituzione, Apollon. Dignini è dentro, Gianniotas fuori.

65 Sostituzione Omonia. Papolis è dentro, Thiago è fuori.

Cartellino giallo per Berg per protesta.

73 ‘Ray per Apollon, con un tiro dalla distanza di Beta.

76 Grande occasione per Omonia con Papolis, il portiere dell’Apollon guidato dai suoi piedi, poi la difesa azzurra ha tolto il pericolo.

All’80 ‘Beta tira la palla sopra la traversa di Fabiano.

83 ‘Hubochan riceve un cartellino rosso per un fallo in beta.

85 ′ Omonia, fatta eccezione per Papolis, sostituito all’interno di Lange.

90 cinque minuti di ritardo.

92 ‘Gol per Apollo con colpi di testa con proporzioni.

95 αγώνα Ft.

Undici:

Apollo: Jovanovic, Jost, Roberts, Pedro, Guerier, Hampus, Dennik, Bisseswar (75’Matei), Pettas, Gianiotas (63’Degeni), Dabo (75’Bankob).

Omonia: Fabiano, Lisiax, Siho, Hobuchen, Loftner, Gomith, Cosulus, Thiago (65’Papolis – 85’Lange), Luizo (85’Boutique), Zionis, Ashanti (75’Cepovic).

** Un cambio dell’allenatore dell’Apollon Giannis Petrakes in relazione alla partita contro l’Olympiacos. Papunashvili è stato squalificato, Gianiotas ha preso il suo posto.

** Un cambio di allenatore Omonia Henningberg in occasione di una partita contro l’AEK. Ziones ha sostituito Sepovic.

Giallo: Pedro, Gianiotas, Goyrer / Gomith.

piattaforma: ΤΣΙΡΕΙΟ

Regola: Guida Marco (Italia)

Assistente arbitro senior: Sotirio Michelis

Secondo assistente arbitro: Giorgio Pavlos

Quarta sentenza: Nicholas Nucleus

Dove: Calvares Gianpaolo (Italia)

AVAR: Christopher Timothy

Caposquadra: Argyro Michalis