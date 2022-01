Bugatti può sviluppare la velocità massima in autostrada? In Germania puoi! – Un uomo e una macchina

La versione base della Chiron, equipaggiata con un motore 8 litri da 16 cavalli, genera 1.500 CV e più lenta ad una velocità massima di 420 km/h. Se l’auto è in grado di fare ciò che il produttore promette e come si comporta quando si avvicina al limite critico è stato testato di persona solo da una manciata di proprietari della Chiron 500. Mentre molti fan del superplano tengono il loro animale domestico da 2,5 milioni di euro al minimo in un garage chiuso, altri non hanno paura di usarlo per lo scopo previsto: raggiungere un’incredibile velocità a terra.