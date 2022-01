L’OMS in Africa esorta i paesi ricchi a donare vaccini con una durata di conservazione più lunga

Persone che ricevono un vaccino contro il COVID-19 a Johannesburg, in Sud Africa, il 27 luglio 2021. Foto: CGTN

In un’e-mail al Global Times, un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità in Africa ha esortato i paesi ricchi a prendere in considerazione l’idea di fare donazioni con una durata di conservazione più lunga per abbinare la capacità di assorbimento.

In un momento di maggior bisogno di cooperazione e assistenza globale, molti paesi del continente africano si trovano ad affrontare “Nazionalismo vaccinale” Dall’Occidente, dicono gli esperti. Secondo i media, negli ultimi mesi molti paesi africani hanno dovuto eliminare gradualmente più di 3 milioni di dosi di vaccini COVID-19 perché i vaccini sono scaduti pochi mesi dopo averli ricevuti come donazioni.

Dato il basso tasso di vaccinazione completa nel continente africano, gli esperti hanno descritto la situazione come sfortunata e straziante.

Inizialmente, c’era una fornitura limitata ai paesi africani per la maggior parte dell’anno, con l’approvvigionamento e la gestione dei vaccini dominati dalle economie più ricche, ha scritto Fiona Atuhboy dell’Ufficio regionale dell’OMS per l’introduzione di nuovi vaccini in Africa in una e-mail al Global Times.

“Il motivo principale ora è che la maggior parte delle donazioni di vaccini raggiunge i paesi riceventi sull’orlo della scadenza e senza parti importanti come le siringhe”, ha affermato l’ufficiale.

Il funzionario ha esortato i paesi più ricchi a considerare di fare donazioni con una durata di conservazione più lunga per abbinare la capacità di assorbimento – lacune nella pianificazione, coordinamento e gestione e finanziamenti operativi insufficienti – ai paesi beneficiari.

Funzionari ed esperti africani hanno descritto le donazioni dell’Occidente come “vaccinazioni nazionali”.

“Le donazioni sono il modo principale attraverso il quale l’Africa riceve i vaccini, la maggior parte delle donazioni è solo una decisione politica di ‘ripensamento’ da parte dei paesi sviluppati, poiché i vaccini vengono spediti nel continente vicino alla data di scadenza”, ha detto Adiri Cavins, un ricercatore keniota al Global Tempi”. .

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha notato che i tassi di vaccinazione in Africa sono bassi rispetto al resto del mondo, con molti paesi alla mercé delle donazioni straniere a causa della mancanza di strutture di produzione locali e degli alti costi di approvvigionamento di massa, tra gli altri ostacoli.

Il numero totale di dosi di vaccino somministrate in 53 paesi africani ha raggiunto 308 milioni e il numero totale di dosi complete/seconde dosi somministrate è di 131 milioni, che rappresenta solo il 10% circa della popolazione del continente, secondo i dati forniti dal World Health Organizzazione in Africa.

La Cina ha fornito all’Africa circa 180 milioni di dosi di vaccini al 30 novembre 2021, coprendo quasi tutti i paesi africani. Gli esperti medici hanno affermato che poiché la maggior parte delle donazioni cinesi erano vaccini inattivati, che hanno una durata di conservazione molto più lunga e condizioni di trasporto e conservazione meno impegnative rispetto ai sostituti dell’mRNA utilizzati in Occidente, dovrebbero esserci pochi casi di vaccini scartati o sprecati.