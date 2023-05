Budget 2023: il governo rimuove il costo delle prescrizioni finanziate e mira a tagliare le liste di attesa per gli interventi chirurgici

I pazienti non dovranno più sovraccaricare i farmaci prescritti, in uno dei pochi nuovi investimenti sanitari in questo budget.

La maggior parte della spesa sanitaria di quest’anno è stata annunciata nel 2022, un record di 11,1 miliardi di dollari distribuiti su quattro anni.

Gli annunci di quest’anno si sono concentrati principalmente su come verrà spesa la parte di quest’anno.

Ciò includeva una grande promessa con un grande avvertimento: nessuno avrebbe dovuto aspettare più di un anno per un intervento chirurgico entro la metà del 2024, ad eccezione dei pazienti ortopedici.

L’abbandono del co-pagamento per la prescrizione è stato un nuovo esborso, 619 milioni di dollari in quattro anni.

A partire da luglio, i pazienti non dovranno più pagare $ 5 ogni volta che ricevono una prescrizione finanziata.



Il ministro della Salute Aisha Viral ha affermato che nell’anno fiscale 2021-2022, 135.000 persone non hanno ricevuto i farmaci a causa del costo.

Ferral ha affermato che ciò allevierebbe la pressione su altre parti del sistema sanitario assicurandosi che i pazienti ricevano i farmaci in tempo.

Su come spendere il finanziamento di quasi 1 miliardo di dollari stanziato per quest’anno, il governo ha affermato di voler tagliare le liste d’attesa chirurgiche, ma ha fornito pochi dettagli su come farlo.

Da giugno del prossimo anno, ha detto, ha detto che non si aspettava che nessuno aspettasse più di 12 mesi per un intervento chirurgico una volta presa una decisione sul trattamento.

Tuttavia, ciò non si estendeva ai pazienti ortopedici, compresi quelli che necessitavano di protesi di anca e ginocchio, che avevano tra i tempi di attesa più lunghi nelle liste attuali.



Gli sforzi per ridurre i lunghi tempi di attesa sono stati lenti da quando Te Whatu Ora ha dato la priorità per la prima volta lo scorso anno e non ci sono stati dettagli importanti su come migliorarlo.

Parte dei 118 milioni di dollari stanziati saranno utilizzati per fornire letti di reparto ospedaliero, che aveva lo scopo di fermare la “massa a letto”, poiché gli ospedali erano troppo pieni per accogliere altri pazienti. Ma ancora una volta con qualche dettaglio in più su come farlo.

Circa 63 milioni di dollari sono stati destinati a Safe Staffing, che includeva finanziamenti per altri 500 infermieri, per assicurarsi che ci fossero abbastanza operatori sanitari per mantenere loro e i loro pazienti al sicuro.

Il budget prevedeva anche un risparmio di 10 milioni di dollari dalla fusione dei 20 consigli sanitari distrettuali in Te Whatu Ora lo scorso anno, compresi i tagli ai posti di lavoro dei dirigenti.

Ha detto che c’erano altri risparmi nell’assicurazione.

L’unica nuova spesa annunciata è stata di 14 milioni di dollari in quattro anni per aumentare il salario minimo per gli operatori sanitari e di supporto alla disabilità, un’iniziativa annunciata lo scorso anno.