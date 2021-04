Biathlon: i russi, compreso Alexander Loginov, sono già in allenamento | Nordic Mag | Biathlon numero 1

Alexander Loginov giocheràMaratona sciistica di Avasha

Premere Servizio perFederazione russa di biathlon (RBU) ha annunciato che la squadra maschile si recherà in Kamchatka Per fare un periodo di formazione. Rimarrà nella penisola diffusa sull’Oceano Pacifico fino al 29 aprile.

Anton Babikov, Eduard Latipov, Kirill Streltsov, Vasily Tomchin, Mikhail Perfoshin E il Andrei Voghin Farai il viaggio. Campione del mondo di velocità ad Antholz Worlds (Italia) Alexander Loginov Già là. Promettono l’effettoMaratona sciistica di Avasha. Combatterai il 19 aprile.

Dal 1996 lo sono state molte star russe e internazionali Sci di fondo E tu Biathlon Partecipa all’evento di 60 km che si sta svolgendo vicino al vulcano Avacha che sale a 2.741 metri. Citiamo Chernosov e Legkov …

Alexander Loginov (Russia) – Manzoni / NordicFocus.

Il 9 aprile, il presidente della RBU, Victor Megorov, Ha indicato di aver sollevato con Alexander Loginov i suoi preparativi per la prossima stagione: “Posso dirlo con sicurezza: il più delle volte, questo sarà con la squadra (citazioni Sports.ru). »

Loginov ma anche Matfi Eliseef Hai l’abitudine di andare da solo. Hanno il loro personale, proprio come Saeed KhaliliTranne che il personal trainer di quest’ultimo si tiene in contatto con i suoi omologhi federali.

a KamchatkaGli atleti di biathlon saranno accompagnati dall’allenatore della squadra di biathlon maschile, Yuri Kamensky.