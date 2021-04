“Gli stadi del campionato italiano apriranno anche nelle ultime partite”.

Il presidente della Serie A Paolo Dal Pino ha dichiarato che almeno 1.000 tifosi potranno guardare il campionato nelle prossime settimane, a seguito della decisione del governo di coprire almeno il 25% della capacità olimpica della Roma nei prossimi Euro 2020.

La Federcalcio italiana ha confermato martedì (04/13) che i tifosi potranno essere presenti nella partita inaugurale di “Squadra azura” con la Turchia dell’11 giugno, e nelle prossime due partite del proprio girone e nei quarti di finale.

Da parte sua, aggiunge Dal Pino, sarebbe possibile per i tifosi presentare un “regalo” nei tornei locali, fino a fine stagione.

Ha aggiunto: “Accogliamo calorosamente la decisione del governo. La Premier League italiana sta preparando un protocollo dettagliato per un anno per riaprire gli impianti sportivi al pubblico. Con assoluta sicurezza e protezione per le masse, a tassi che aumenteranno gradualmente”, il Il presidente della Serie A italiana ha confermato e concluso:

“Dopo lo sviluppo dell’epidemia, dei contagi e delle vaccinazioni, sono certo che nelle ultime partite di prima divisione di quest’anno potremo riaprire gli stadi, inizialmente con mille spettatori, in preparazione della partita di Euro 2020. “