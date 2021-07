Il modello sportivo di Goldman Sachs prevede il vincitore dell’evento!

Un giorno prima del suo tanto atteso debutto EuroChi è stato bandito dagli appassionati di calcio l’anno scorso pandemiaGoldman Sachs dà i suoi pronostici per la nazionale che raggiungerà il traguardo e vincerà la Coppa.

I modelli utilizzati dalla casa di investimento americana sono giunti alla seguente conclusione: Italia e Belgio E la coppa dell’11 luglio verrà alzata dai belgi per la prima volta nella loro storia!

Ma come ci arriviamo? Il gruppo di ricerca economica di Goldman Sachs ha creato un nuovo modello statistico per le previsioni del campionato europeo di calcio. Come spiegato da Sven Gary Stehn e Christian Schnitker, hanno iniziato modellando il numero di gol segnati da ciascuna squadra, utilizzando un ampio set di dati sul calcio internazionale degli anni ’80.

Sono quindi giunti alle seguenti conclusioni…

Il numero di goal segnati da ciascuna squadra può essere spiegato da:

– Forza della squadra (misurata dall’Elo World Football Ranking),

Gol segnati e subiti da ciascuna squadra nelle ultime partite

Vantaggio a terra (stimato per dare “aria” 0,4 goal a partita) e

– Risultati dei tornei precedenti (le statistiche mostrano che alcune squadre nazionali tendono a ottenere risultati migliori nei tornei rispetto alla loro posizione nella classifica mondiale).

Poi uomo d’oro Simula il torneo utilizzando il modulo di registrazione stimato. Così, i “Red Devils” belgi dovrebbero vincere per la prima volta il titolo dei pesi massimi, battendo la “Squadra azura” nella finale dell’11 luglio.

Sulla base del modello dell’analista di Goldman Sachs, le quattro semifinali consisteranno, escluso Belgio e Italia, dal Portogallo e dalla Spagna. Lo stesso modello porta anche a molte altre previsioni interessanti, come aspettarsi che la Danimarca faccia bene in questo torneo, vincendo nel proprio girone e perdendo solo contro il Portogallo nei quarti di finale.

D’altra parte, la Francia campione del mondo… sta affondando, a causa del suo girone difficile, per la mancanza di partite in casa, ma anche per la sua dinamica negativa nelle ultime partite.

Per quanto riguarda l’Inghilterra? I bookmaker possono dare a Southgate molte possibilità… di alzare il trofeo, ma Goldman Sachs non condivide il loro ottimismo…

Gironi e squadre di Euro 2020

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Repubblica Ceca, Scozia

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Ungheria

Gruppo F: Portogallo, Francia, Germania, Slovacchia

Questa sarà la seconda volta Campionato europeo di calcio Si giocherà con 24 squadre e non 16, come avveniva fino al 2012. Dopo il successo di Euro 2016 nel nuovo format, la UEFA ha deciso di ripetere lo stesso. Dei sei gruppi, i primi due paesi passano alla fase successiva, così come i quattro migliori paesi terzi. Poi, dagli ottavi di finale fino alla Grand Final, le partite verranno eliminate.

In occasione dei 60 anni dall’inizio dei Campionati Europei, l’evento di quest’anno si svolgerà in diversi paesi. Undici città in altrettanti paesi europei apriranno le loro porte. La prima sarà Roma (Italia), che ospiterà la partita inaugurale tra Turchia e Italia. Le partite si terranno a Londra (Inghilterra), con le due partite più importanti delle semifinali, oltre alla Grand Final a Wembley. Questa sarà la seconda finale del Campionato Europeo dopo il 1996 in questo stadio.

In breve, paesi, città e stadi del Campionato Europeo:

Azerbaigian: Baku, Stadio di Baku (68700)

Danimarca: Copenaghen, Parken Stadium (38.065)

Inghilterra: Londra, Wembley (90.000)

Germania: Monaco, Allianz Arena (75.000).

Ungheria: Budapest, Puskas Arena (67689).

Italia: Roma, Olimpico (72698)

Paesi Bassi: Amsterdam, Johan Cruyff Arena (54990)

Romania: Bucarest, Arena Nacional (67.889)

Russia: San Pietroburgo, Stadio Krestevsky (68134).

Scozia: Glasgow, Hapten Park (52.063)

Spagna: Siviglia, La Cartuja (60.000)

le notizie di oggi:

Turismo sociale: a mezzogiorno apre la piattaforma da 300.000 coupon

L’auto da collezione Alexandros Onassis è stata riparata e pronta per nuove avventure adventure

Sondaggio: greci e albanesi hanno consumato la minor quantità di alcol in Europa durante il lockdown