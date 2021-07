Video. Full Iron Ravout, Double Chistra: questa è la prova di lusso dei 95m per l’Italia U-20

L’Italia Under 20 si candida contro la Scozia al 6 Nazioni 2021. (© Screenshot 6 Nazioni sotto U20)

che prestazioniItalia Di fronteScozia! Il terzo giorno di Campionato U20 6. Nazioni, Il Squadra Azzurra schiacciare quindicesimo di cardo (43-3), a Cardiff. Ma dopo il risultato, c’era anche il metodo.

Questo incontro è iniziato con un fulmine alle 6e Minuto, dopo un tocco sbagliato dalla Scozia sulla striscia di 22 metri per l’Italia. Dopo due passaggi, gli Azzurri mandano via palla, e il primo gol, la cui scalata aggressiva avversario ostacola, è espulso. La suite, da concerto, con la miccia accesa dopo uno splendido racket di ferro pieno. Dopo due Chisteras consecutivi, l’ala Flavio Bio Vacari Correndo per 50 metri, ha manovrato in modo superbo l’ultimo difensore avversario (non era stellare in quel momento!) prima di passare al flattening.

L’Italia può finalmente avere una grande squadra

Risultato: 17 secondi di lavoro per la prova dei 95m. Efficace quanto sublime.

Questa manifestazione contro la Scozia è tutt’altro che banale. Nella seconda giornata di gara gli italiani hanno scosso la squadra quindicesimo di Francia. Hanno perso 13-11. Ma avrebbero potuto vincere se avessero segnato negli ultimi due rigori. Comunque, questa giovane squadra è un bel presagio per il futuro italiano XV Anziani.

