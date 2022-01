Biathlon: dopo aver vinto gli Anthols, quale programma per Dorothea Ferrer? | Mag nordico | # 1 Biathlon

Dorothea Ferrer ha concluso 39 gare senza vittorie

Domenica, durante la partenza dei tifosi di Antolets (Italia), Dorotea Weirer prevaleva in primo piano Dzinara Alimbikava e Anis Chevalier Bouchet. L’italiano ha così posto fine a 39 gare senza vittorie in occasione dell’ultima gara prima Pechino 2022. Ho risposto alla mia antenna canale della squadra.

L’ultima volta che è salita sul gradino più alto del podio è stata nelle competizioni di singolare De Kontiolahti (Finlandia), la prima competizione della stagione 2020/2021.

Dorothea Weirer (ITA) – Thibaut / NordicFocus

Questo successo permette a Dorothea Ferrer di riprendersi il grembiule rosso. La “forma olimpica” motiva il nostro collega Fondo Italia.

Questa settimana in un’intervista al quotidiano cattolico il futuroil 32enne il 3 aprile ha indicato quella che prima sarebbe stata una continuazione del programma Olimpiadi di Pechino. “Mi rinchiuderò in casa per cinque giorni, senza concedermi alcun intrattenimento esterno”, ha dichiarato. Gli italiani viaggeranno in Cina sabato 29 gennaio.

Dorotea Weirer Si dice che sia abbastanza silenzioso. Correre le gare nel pomeriggio le si addice bene perché, come ho notato, non ci sarà molto da adeguare al nuovo fuso orario. Per quanto riguarda l’altezza, gli sta bene. Troverai già le condizioni di Anterselva. “Non conosciamo la pista perché non l’abbiamo mai vista, ma possiamo prima provarla”, aggiunge.

Transalpine sarebbe felice di tornare a casa con una medaglia olimpica individuale. Finora, in Soci (Russia) quindi a Pyeong Chang (Corea del Sud), ha potuto vincere solo una medaglia di bronzo nella staffetta mista.

