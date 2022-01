il concept store NFT di Gucci dans le métavers !

Les NFTs et le métavers sont les grandes tendences du moment. Si les investisseurs se ruent vers ses nouvelles opportunités, les marquent comptent elles aussi prendre un nouveau tournant. C’est le cas de Gucci, qui lance ” Volta “, un concept store di NFT dans le métavers !

” Volta “ : Gucci alla punta della tecnologia

La maison de luxe décrit l’espace ” Volta “ vieni un « concept store in linea » qui permet de témoigner que « le passé, le présent et l’avenir peuvent coexister grâce à la puissance de l’imagination ».

” Volta “ prend la forme d’un coffret que la marque a imaginé comme « une machine à remonter le temps, une archive, une bibliothèque, un laboratoire et un lieu de rencontre ». À l’intérieur de la boîte on trouve des products vintages, e comprende le dessins des années 1960 sotto la forma di sacs, de mouchoirs et de vêtements. Il ya même des articoli qui datent des années 80 ! Gucci a réellement imaginé ce produit comme una capsule temporelle.

Gucci a égallement publié unae collection de 10 NFT avec la marque de divertissement mondiale SUPERPLASTIC, nommée «Supergucci». C’est la première de la série en trois party, qui voit des personnages emblématiques de SUPERPLASTIC revêtus de différents patterns emblématiques de la maison de luxe italienne. Ils ont été co-créés di Alessandro Michele, chef du design de Gucci, et les artist synthétiques SUPERPLASTIC Janky et Guggimon

Ainsi, chaque jeton aura sa propria scultura in ceramica, fabriquée à la main par les céramistes de la marque en Italia. Il n’y en aura que 250, et on peut présumer qu’ils ne seront pas facils à trouver!