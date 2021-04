Assicurati il ​​piano di rimborso, inizia a rotolare in anticipo e avvia gli investimenti

Il disegno greco è stato inviato ieri sera a commissione Con la Grecia che ottiene – come desideri – la medaglia “d’argento” in termini di tempo di arrivo dopo il Portogallo. Oggi, sulla base degli annunci diffusi, si prevede che seguiranno almeno 4 Paesi: Spagna, Francia, Germania e Italia, Mario Draghi. Ufficialmente, il tempo scade alla fine del mese, ma alcuni stati potrebbero aver bisogno di più giorni.

Il “National Recovery and Sustainability Plan Greece 2.0”, come viene chiamato, sarà presentato “in forma fisica” alla Delegazione della Commissione Europea ad Atene, dallo specialista. Vice Ministro delle finanze, Th. Skylakaki.

Il consigliere finanziario capo del primo ministro Alexis Patelis aveva precedentemente twittato un piano di 4.104 pagine, se 1.383 pagine di costi dettagliati fossero state incluse con 175 riparazioni e investimenti.

175 riparazioni e investimenti che coprono 4.104 pagine (di cui 1.383 da un’analisi dettagliata dei costi da parte di un revisore esterno), Grecia 2.0, il nostro piano nazionale di recupero della resilienza è stato presentato ufficialmente ieri sera. Da discutere alle 10:30 CET # Grecia 20 – Alex Patelis (@PatelisAlex) 28 aprile 2021

In sostanza, il piano sta ora entrando nella fase di implementazione. Pre-avvio di progetti più “maturi”, preparazione di interventi che richiedono tempo ma anche conservazione dei “primati” nel processo che seguirà per l’approvazione politica finale.

Come indicato Il ministro delle finanze Christos StaikourasIn un’intervista a insider.gr, i primi progetti da realizzare sono il Dividendo Digitale (130 milioni di euro), che metterò a disposizione di aziende (250 milioni) e famiglie (500 milioni) previsto da settembre, programmi di formazione per il Ministero della Affari esteri, occupazione, OAED e corporate lending per investire nel contesto della trasformazione digitale. E il green costerà circa 1 miliardo di euro nel 2021.

A livello di consulenza ora, La commissione è un margine di due mesi (Durante il quale può proporre modifiche) fino all’approvazione finale del piano. Dipendente Il consiglio deve approvarlo politicamente (Entro un mese) Il comitato deve procedere con la parte contrattuale per attivarla e concedere l’acconto. Ma il governo invierà anche il piano, ormai prossimo alle 3.000 pagine, per l’approvazione del parlamento.

Il piano è stato completato nei giorni precedenti, attraverso successive consultazioni tra i quadri governativi competenti con i rappresentanti delle autorità. Ammonta a 32 miliardi di euro Mirare a – mirare a Il capitale ha raccolto 57 miliardi di euro.

I funzionari hanno spiegato che ciò che è in sospeso allo stesso tempo è il processo di immissione della commissione nei mercati per prendere in prestito, al fine di poter completare il processo di presentazione del 13% di acconto in tutti i paesi.

La Grecia prevede che nel 2021 arrivino circa 4 miliardi di euro (13% del deposito) quest’anno da Bruxelles. Quando le questioni di certificazione sono risolte, la questione delle risorse private prende in prestito dai mercati. Si aspetta un ulteriore 1,5 miliardi di euro da React EU per coprire il costo delle misure di sostegno.