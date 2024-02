Apple lancia iOS 17.4 a marzo con queste nuove funzionalità e modifiche

Apple ha confermato il mese scorso che iOS 17.4 sarà rilasciato a marzo e l'aggiornamento include diverse nuove funzionalità e modifiche per iPhone.



Le nuove funzionalità principali di iOS 17.4 includono grandi cambiamenti all'App Store nell'UE, trascrizioni dei podcast di Apple, SharePlay per HomePod e nuove emoji. L'aggiornamento include anche i preparativi per il lancio di CarPlay di prossima generazione entro la fine dell'anno.

mele comunicato stampa Conferma che iOS 17.4 verrà rilasciato a marzo:

Le nuove opzioni di app UE per gli sviluppatori sono destinate a creare nuovi rischi per gli utenti Apple e i loro dispositivi. Apple non può eliminare questi rischi, ma entro i limiti del DMA, la società adotterà misure per mitigarli. Queste garanzie saranno in vigore Quando gli utenti scaricano iOS 17.4 o versioni successive, a partire da marzo.

Resta sintonizzato per ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità e modifiche in iOS 17.4.

Cambiamenti nell’App Store UE



Per conformarsi al Digital Markets Act dell'Unione Europea, Apple ha annunciato grandi cambiamenti nell'App Store, Apple Pay, Safari e altro ancora. Queste modifiche verranno implementate con iOS 17.4 per gli utenti iPhone residenti in 27 paesi Che appartiene all'Unione Europea.

Innanzitutto, Apple ora consente mercati di app alternativi e opzioni di pagamento alternative sull’App Store dell’UE. Altre modifiche nell'UE includono una nuova schermata di selezione del browser Web predefinito in Safari, la capacità dei browser Web di terze parti di utilizzare motori Web diversi da WebKit di Apple su iPhone e la capacità delle app di portafoglio mobile di terze parti di accedere all'NFC dell'iPhone. . Chip per funzionalità di pagamento contactless e altro ancora.

Per maggiori dettagli, leggi il nostro riepilogo di tutte le modifiche UE in iOS 17.4 e Panoramica dell'azienda Apple.

Trascrizioni dei podcast Apple



A partire da iOS 17.4, l'app Apple Podcasts ora offre trascrizioni di podcast, consentendo agli ascoltatori di leggere la trascrizione completa di un episodio, cercare una parola o una frase specifica e toccare la trascrizione per passare a una parte specifica dell'episodio. Durante la riproduzione dell'episodio, ogni parola viene evidenziata, in modo simile al testo di una canzone di Apple Music.

dice Apple Genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio. Le trascrizioni sono disponibili per i podcast in inglese, francese, tedesco e spagnolo e verranno aggiunte nel tempo agli episodi più vecchi nel catalogo dei podcast.

CondividiPlay per HomePod



A partire da iOS 17.4, Apple ha ampliato il controllo della musica SharePlay per includere gli altoparlanti HomePod.

Questa funzione consente a familiari e amici di controllare la musica riprodotta sul tuo HomePod, se accetti la loro richiesta. Per ora è limitato all'app Musica e altre persone non hanno bisogno di un abbonamento Apple Music per partecipare.

Durante la riproduzione di un brano sul tuo iPhone, tocca l'icona SharePlay nella parte inferiore dello schermo per visualizzare un codice QR, che un'altra persona può scansionare con la fotocamera del proprio iPhone o smartphone Android per richiedere l'accesso ai controlli di riproduzione musicale. È sufficiente anche lo screenshot di un codice QR per consentire l'accesso remoto a persone in tutto il mondo.

Apple ha già implementato una funzionalità simile a CarPlay lo scorso anno, consentendo a chiunque nell'auto di controllare la riproduzione musicale tramite SharePlay con autorizzazione.

Nuovi emoji



iOS 17.4 aggiunge nuovi emoji, tra cui catena spezzata, fungo marrone, scuotimento della testa in orizzontale, scuotimento della testa in verticale, limone e fenice.

Predisposizione per CarPlay di nuova generazione



La prima beta di iOS 17.4 include il codice per otto nuove app CarPlay:

Impostazioni automatiche: Questa app ti consentirà di gestire gli iPhone associati e di regolare le impostazioni del veicolo.

Questa app ti consentirà di gestire gli iPhone associati e di regolare le impostazioni del veicolo. telecamera per auto: Questa app mostrerà il feed della telecamera posteriore dell'auto.

Questa app mostrerà il feed della telecamera posteriore dell'auto. Costo: Per le auto elettriche, questa app mostrerà il livello della batteria, lo stato di carica, il tempo rimanente fino alla ricarica completa della batteria e altro ancora.

Per le auto elettriche, questa app mostrerà il livello della batteria, lo stato di carica, il tempo rimanente fino alla ricarica completa della batteria e altro ancora. clima: Questa app fornirà l'accesso ai controlli del clima dell'auto all'interno di CarPlay, consentendoti di regolare la temperatura dell'aria condizionata o del sistema di riscaldamento, la velocità della ventola, i sedili riscaldati, il volante riscaldato e altro ancora.

Questa app fornirà l'accesso ai controlli del clima dell'auto all'interno di CarPlay, consentendoti di regolare la temperatura dell'aria condizionata o del sistema di riscaldamento, la velocità della ventola, i sedili riscaldati, il volante riscaldato e altro ancora. Chiusura: Questa app visualizzerà se una delle porte del veicolo viene aperta e potrebbe anche visualizzare simboli di avviso specifici del veicolo.

Questa app visualizzerà se una delle porte del veicolo viene aperta e potrebbe anche visualizzare simboli di avviso specifici del veicolo. Media: Questa app fornirà l'accesso ai controlli per le stazioni radio FM e AM all'interno di CarPlay, insieme ad altre opzioni multimediali come SiriusXM. Non è chiaro se SiriusXM fornirà la connettività satellitare o rimarrà limitato allo streaming online. Gli utenti potranno scegliere da un elenco di generi musicali, come Top 40 e Rock.

Questa app fornirà l'accesso ai controlli per le stazioni radio FM e AM all'interno di CarPlay, insieme ad altre opzioni multimediali come SiriusXM. Non è chiaro se SiriusXM fornirà la connettività satellitare o rimarrà limitato allo streaming online. Gli utenti potranno scegliere da un elenco di generi musicali, come Top 40 e Rock. Pressione dell'aria dei pneumatici: Questa app visualizzerà la pressione dell'aria per ciascuno dei pneumatici del tuo veicolo e fornirà avvisi su bassa pressione, alta pressione e pneumatici a terra.

Questa app visualizzerà la pressione dell'aria per ciascuno dei pneumatici del tuo veicolo e fornirà avvisi su bassa pressione, alta pressione e pneumatici a terra. Viaggi: Questa app fornirà una varietà di dati relativi alla guida, tra cui la velocità media del veicolo, l'efficienza del carburante o l'efficienza energetica, il tempo totale trascorso, la distanza percorsa e altro ancora.

Apple ha recentemente confermato che i primi modelli di auto statunitensi dotati di CarPlay di prossima generazione saranno rilasciati nel 2024.

Di più

