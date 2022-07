Gli auricolari wireless Nokia TWS-XPR possono funzionare con altri dispositivi Nokia 2022

Nokia TWS-XPR, gli ultimi auricolari wireless di Nokia, possono essere lanciati anche insieme ad altri smartphone, tablet e feature phone Nokia. È apparso nella certificazione Bluetooth con la specifica Bluetooth 5.3.

Dai un’occhiata allo screenshot qui sotto che rivela che Nokia Mobile potrebbe avere in programma di rilasciare presto gli auricolari wireless TWS-XPR. La denominazione suona in modo molto diverso dalle precedenti cuffie wireless Nokia. Quindi sarà interessante vedere cosa significa man mano che impariamo di più su TWS-XPR.

La nuova generazione di Nokia Wireless Earbuds potrebbe essere installata insieme a smartphone, feature phone, tablet e accessori Nokia del 2022. Nokia T10Un secondo tablet Nokia Android potrebbe essere rilasciato a breve. Il tablet Nokia T10 ha ricevuto la certificazione FCC poiché TA-1462 rivela le specifiche chiave.

Liste dei distributori rivelate in precedenza Nokia 8210 4G e Nokia 5710 XA Altri due classici che potrebbero essere rilanciati come versioni 2022. Successivamente è apparso anche il Nokia 2660 Flip (TA-1474) Liste dei distributori in Australia.

Nokia Mobile prevede di lanciare diversi smartphone Nokia serie X e G 5G nella seconda metà dell’anno. Molti di questi smartphone potrebbero essere alimentati dal processore Snapdragon 480 Plus 5G. Infatti, HMD Global ha già fatto cenno Mentre i suoi futuri smartphone vengono presi in considerazione in un comunicato stampa di Qualcomm.