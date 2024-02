Potremmo avere un'idea migliore del periodo di tempo in cui la Stagione 2 arriverà in Street Fighter 6 e probabilmente sarà prima di Akuma

Street Fighter 6 si sta rapidamente avvicinando alla fine della sua prima stagione di competizioni di successo, e quest'anno ci sarà sicuramente molto all'orizzonte.











Anche se ora sappiamo quando Ed si unirà al cast di SF6 alla fine di questo mese, sembra che potremmo avere un'idea migliore di quando potrebbe arrivare anche la stagione 2.



















Red Bull Gaming ha recentemente annunciato che il Red Bull Kumite 2024 si svolgerà a New York dal 16 al 17 marzo, e qualcuno online ha notato alcune parole interessanti sul loro sito Sito ufficiale.





“Un totale di 16 giocatori di Capcom Street Fighter 6 (Stagione 2) si sfideranno in una feroce battaglia di volontà per determinare il vincitore assoluto al Greenpoint Terminal Warehouse di Brooklyn.”





Tuttavia, è molto importante notare che il testo è stato da allora modificato per rimuovere il riferimento alla Stagione 2, il che potrebbe essere dovuto a una serie di ragioni, tra cui informazioni condivise troppo presto, informazioni obsolete, incomprensioni, semplici errori o supposizioni fatte. Eseguita dalle partite passate.















Se questo elenco è corretto, significa che la stagione 2 di SF6 uscirà qualche tempo dopo la fine della Capcom Cup





Il momento più logico sarebbe il rilascio di Ed il 27 febbraio, quindi riceveremo la grande patch di bilanciamento insieme al nuovo personaggio.





Capcom ha rilasciato più volte in passato importanti aggiornamenti per Street Fighter 5 poco dopo la Capcom Cup, anche se qui c'è ancora qualche commento strano per SF6.





Rilasciare la stagione 2 prima di Kumite significa che riporteremo indietro Ed e Akuma in pochissimo tempo, oppure il demone verrà tecnicamente rilasciato nella stagione 2.





Dato che Akuma è previsto in arrivo nella primavera del 2024, che non inizierà prima del 19 marzo, è probabile che sia l'ultima opzione.





Rendere Akuma parte della carta personaggio dell'anno 1 ma rilasciarla per la stagione 2 sarebbe strano per Street Fighter, ma inaudito in altri giochi.





Il rilascio di SF6 da parte di Capcom a metà dello scorso anno avrebbe potuto anche mandare fuori controllo i loro programmi pubblici quando normalmente avrebbero voluto fare anche aggiornamenti importanti, dato che gli sviluppatori avevano precedentemente affermato di volerlo fare per SF6 solo una volta all'anno.





Avrebbe senso subito dopo la Capcom Cup perché è subito dopo la fine della prima stagione competitiva, ma a questo punto non lo sappiamo ancora.





Dato che il roster è stato rimosso, potrebbe essere stato fatto per errore, ma in caso contrario dovremo tenere d'occhio le finali di Street Fighter.





