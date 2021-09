Amazon svela il suo primo robot domestico… Ecco cosa fa!

Il robot Astro da 1.000 dollari si aggira per la casa su tre ruote e può essere utilizzato per spostare le cose da una stanza all’altra, videochattare, riprodurre musica e monitorare la tua casa.

Amazon chiederà alle persone di registrarsi e poi li inviterà a ordinare il bot, poiché non lo venderà a tutti come fa sul suo sito di e-commerce con il resto della merce, dove lo consente per Amazon Evitando di costruire molti gadget che non si vendono e in generale flop come il telefono Amazon Fire che ha interrotto la produzione nel 2015.

Amazon ha detto che Astro sarà in vendita entro la fine dell’anno, ma non ha fornito una data di lancio specifica.

Perché i robot?

Il motivo dietro la produzione di un robot, il vicepresidente di Amazon Charlie Trickler, ha spiegato che ci sono incontri occasionali tra il team, per considerare i futuri cambiamenti tecnologici e quali gadget non mancheranno da nessuna casa nei prossimi 5-10 anni, di di cui il robot faceva parte È una visione della squadra.

Astro con portabicchieri

E Tretchler ha affermato che Astro sta combinando molto di ciò che Amazon offre già in altri prodotti.Amazon utilizza già robot industriali che spostano i prodotti attraverso i suoi magazzini, oltre a sviluppare hardware video, assistenti vocali Alexa e monitoraggio domestico, che sono stati combinati in Astro.

Cos’è Astro?

Astro, delle dimensioni di un cagnolino, gira per casa su tre ruote, di cui due grandi che gli impediscono di inciampare e una più piccola che gira. Ha anche una telecamera che si alza su un braccio da 42 pollici in grado di monitorare la casa mentre è di pattuglia.

Il robot può seguirti e riprodurre musica o programmi TV sul suo touch screen da 10 pollici. Ha uno strumento di riconoscimento facciale, che gli consente di consegnare bevande ai membri della famiglia.

astro

Le telecamere Astro vengono utilizzate anche per la sicurezza domestica o per le videochat e puoi parlare con lui per notizie meteo o sportive tramite l’assistente Alexa integrato in lui. E puoi riprodurre film o programmi TV come faresti con un tablet Amazon o Fire TV.

Il robot è dotato di un’app sul telefono che puoi controllare da remoto, utile se vuoi monitorare una persona cara che vive da sola, come un familiare anziano.

Amazon collaborerà con terze parti per offrire strumenti come l’unità di misurazione della pressione sanguigna Astro.