Le migliori invenzioni russe del ventunesimo secolo

La Russia ha registrato molti brevetti illustri nel secolo in corso, ma alcuni di essi hanno ricevuto grande attenzione da enti locali e internazionali per i loro benefici scientifici e applicativi.

L’Autorità russa per la protezione dei brevetti ha indicato che tra il 29 aprile e il 1 giugno ha condotto una votazione online per selezionare i migliori brevetti russi registrati da scienziati, università, laboratori e centri di ricerca nel paese.

Più di 17.000 scienziati, esperti, innovatori e specialisti in brevetti hanno partecipato alla votazione e hanno scelto tra 138 brevetti 10 come i migliori che la Russia ha registrato negli ultimi vent’anni.

Il titolo di miglior brevetto del 21° secolo in Russia è andato a Sibur Holding, che ha sviluppato un metodo per aumentare la concentrazione e la viscosità dei polimeri.

L’elenco dei migliori brevetti includeva anche i brevetti della Russian Rosatom Corporation, del Russian Federal Nuclear Center e dell’All-Russian Research Institute of Experimental Physics per lo sviluppo di invenzioni relative ai laser, nonché invenzioni della Bashkortostan State University relative al sviluppo di prodotti in plastica realizzati con polimeri riciclabili e degradabili.

L’elenco dei brevetti medici includeva un brevetto per un array tridimensionale utilizzato nel campo dei farmaci, sviluppato da esperti dell’Università statale russa “Lomonosov” e una protesi utilizzata per la valvola cardiaca mitrale sviluppata dal Centro nazionale di ricerca russo per la chirurgia cardiovascolare e un dispositivo per tomografia a risonanza magnetica sviluppato dalla società russa Gelbek, un dispositivo per aiutare le persone con bisogni speciali a camminare sviluppato da ExoAtlet, nonché un’invenzione relativa alla tecnologia di intrappolamento dei neutroni di boro utilizzata per trattare i tumori maligni, sono stati sviluppati da esperti del “Podker Institute of Nuclear Physics” ed esperti del Centro di ricerca internazionale per le tecnologie innovative in Russia.

Fonte: RIA Novosti